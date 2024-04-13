Как избавиться от крота на своём участке

Крот – зверек противоречивый. В сельском хозяйстве его одновременно считают другом и вредителем. С одной стороны, кроты приносят человеку пользу. истребляя опасных для культурных растений насекомых. Также крот разрыхляет почву и обогащает ее полезными минералами.







Подземный житель мог бы стать незаменимым помощником, если бы в процессе жизнедеятельности он сам не наносил вред. К сожалению, крот, помимо насекомых, уничтожает полезных для почвы дождевых червей, а также повреждает корни культурных растений. Последнее в свою очередь может стать причиной гибели урожая.





Мелкий пакостник пойман!



Бороться с кротом непросто. Подземный зверек создает разветвленную систему многоярусных тоннелей диаметром до 5.5 см с глубиной залегания до 2 метров. Кротовьи ходы делятся на два типа: жилые и кормовые. Как несложно догадаться, основная масса прорытых тоннелей – кормовые. Большинство из них находится в самом мягком поверхностном грунте и имеет глубину залегания около 5 см. Именно эти кротовьи ходы наносят основной вред как сельскохозяйственным культурам, так и внешнему виду приусадебного участка. При этом роет почву подземный житель с какой-то невероятной скоростью. За одну ночь зверек может проделать до 50 метров тоннелей!





Капканы и ловушки на самом деле ограниченно эффективны.



Отдельно для дачников ситуацию осложняет то обстоятельство, что евроазиатский крот активен на протяжении всего года. Даже зимой животное продолжает свою «горнодобывающую» деятельность по поиску пропитания. В спячку крот не впадает и зачастую продолжает рыть все новые и новые тоннели даже под слоем снега! Правда, в сильные морозы многие старые кроты замерзают. Впрочем, молодняк подземного жителя, спрятанный в глубокой родильной камере, скорее всего переживет даже самые страшные морозы. Поэтому рассчитывать на то, что после суровой зимы кроты на вашем участке переведутся наивно. А значит придется приложить определенные усилия для победы над подземным вредителем.





Неплохой вариант — свистки.



Часто для борьбы с кротами используют специальные «мышеловки» — капканы зажимного типа. Увы, установка ловушек имеет ограниченную результативность. Наверняка многих уже посетила идея о том, чтобы устроить вредителю химическую атаку! Вот только этого лучше не делать, так как подземный зверек практически не реагирует на химические отпугивали. Совать же в собственную почву откровенные яды – это и вовсе не лучшая идея. Таким образом единственным по-настоящему эффективным способом борьбы остается звук. Дело в том, что кроты очень не любят шум. Сегодня на рынке представлен богатый ассортимент всевозможных ультразвуковых «пугалок». Они могут быть вполне эффективны, но у всех них есть огромный недостаток – работа от батарейки или аккумулятора. Последнее делает невозможны использовать подобное оборудование в холодное время года.





Металлический штырь и жестяная банка — лучший вариант.



Таким образом остается только «дедовский» способ с погремушками. И здесь бывалые дачники наверняка воскликнут: «Пробовали миллион раз – он не работает!». На самом деле работает. Просто многие граждане устанавливают погремушку на деревянную палку. Это огромная ошибка, так как дерево просто отвратительно передает вибрацию и звук. Использовать следует строго металлическую палку. А идеальным вариантом для самой погремушки станет жестяная банка из-под пива. Альтернативой погремушкам могут стать «свистки» — вкопанные под углом стеклянные бутылки с торчащим наружу горлышком. Однако, свистки имеют серьезный недостаток: они куда больше зависят от силы и направления ветра, чем уже упомянутые погремушки.

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