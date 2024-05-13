Можно ли погасить микрозайм досрочно?

Любой человек может неожиданно столкнуться с финансовыми проблемами. В этом случае немало людей переходит на сайты, где представлены все мфо и мкк выдающие деньги в долг. Оформить их можно за короткий срок, к тому же для этого не нужно тратить время на сбор десятка документов. Обычно достаточно лишь предоставить паспорт.

Возможно ли досрочное погашение?

Бывает, что после оформления микрозайма на месяц человек решает возникшие в жизни сложности намного быстрее. В этом случае можно вернуть деньги раньше указанного в договоре срока. Досрочное погашение выгодно, поскольку в этом случае удастся сэкономить на процентах. Однако далеко не всегда микрофинансовые организации положительно воспринимают желание клиента. Это неудивительно, ведь при досрочном погашении они теряют часть дохода, порой весьма значительную.

Тем не менее, более-менее известные микрофинансовые организации не препятствуют возврату средств раньше установленного срока. Если же МФО отказывается принимать досрочный платеж, клиент вправе пожаловаться на нее в Роспотребнадзор. А если с него все равно спишут проценты, несмотря на досрочное погашение, то следует обратиться в суд. Дело в том, что права клиента защищены на законодательном уровне. Ни МФО, ни любой другой кредитор не может ни запретить досрочное погашение, ни назначать за него какие-либо штрафы.

Как погасить микрозайм досрочно?

Ничего сложного здесь нет. Нужно лишь следовать данной инструкции:



Направить заявление на досрочное погашение. Можно принести его лично в офис МФО или послать онлайн через официальный сайт. Некоторые микрофинансовые организации предусмотрели для этого специальную кнопку в личном кабинете.



Дождаться, пока МФО направит ответ и сообщит о сроке погашения задолженности и его сумме. Если кредитор игнорирует обращение, можно попробовать напомнить о себе, например, позвонив на горячую линию или написав в онлайн-чат на сайте.



Внести указанную сумму до установленного срока.



Получить документы, подтверждающие закрытие займа. Это послужит доказательством досрочного погашения, если у МФО вдруг возникнут претензии к клиенту.



Некоторые микрофинансовые организации предоставляют возможность погасить микрозайм досрочно уже через 2 дня после его получения. Учитывайте, что при этом требуется использовать исключительно собственную карту. Это условие предусмотрено в договорах практически всех современных МФО.

В некоторых случаях досрочное погашение может быть еще проще. В одной из популярных МФО для этого нужно лишь перейти на сайт, открыть личный кабинет и ознакомиться с актуальной суммой задолженности. После этого останется только внести платеж — к примеру, при помощи карты, электронного кошелька и т.д. Также порой имеется возможность погасить задолженность наличными через специальные терминалы.

Любые платежи, особенно досрочные, рекомендуется выполнять проверенными способами. Иногда задержка, к примеру, при переводе на банковский счет, может составлять несколько дней. Если это произойдет хотя бы на день позже, чем указано в договоре, микрофинансовая организация может успеть начислить проценты. Дело в том, что это происходит каждые сутки.

Также у заемщиков имеется возможность частичного досрочного погашения. В этом случае будут начислены проценты только на оставшуюся сумму задолженности, что тоже поможет снизить переплату.

Следует учитывать, что некоторые МФО крайне негативно реагируют на досрочное погашение. Если оно будет выполнено раньше определенного срока, микрофинансовая организация может запретить подавать заявки на новые займы в течение месяца.