Стильные штуковины для кухни, которые понравятся любителям всего необычного

Стильные штуки для кухни
Как разнообразить интерьер кухни и превратить процесс приготовления блюд в праздник? Этого можно добиться, если выбрать правильные кухонные приспособления. Они не занимают много места, но сразу же вносят в пространство нотки юмора, креатива и поднимают настроение.
Футуристическая соковыжималка
Футуристическая соковыжималка
Знаменитый британский дизайнер Филипп Старк (Philippe Starck), славится своей любовью ко всему лаконичному и практичному. Поэтому он решил создать соковыжималку, которая займёт не много места на кухне, и будет выглядеть, как стильный элемент интерьера. это у него неплохо получилось, правда, такой инструмент пригодится только для сбора сока с цитрусов.
Вместо обычной тарелки
Вместо обычной тарелки
Если обычная тарелка наскучила, можно заметить её чем-нибудь более оригинальным. Например, такими органайзерами для завтрака, куда отлично помещается яйцо, тостеры, соль и перец. Удобно и довольно необычно! Наверняка, такая идея понравится детям.
Держатель для планшета
Держатель для планшета
Иногда, для приготовления того или иного блюда, тпебуется периодически заглядывать в рецепт. Многие женщины хранят такие данные в планшете, но его очень неудобно класть на рабочую поверхность. В таких случаях просто не обойтись без удобного держателя для гаджетов.
Девять в одном
Девять в одном
Хорошо, когда все инструменты для приготовления пирожных, оладьей или другой выпечки всегда под рукой. Дизайнеры компании Joseph Joseph учли этот момент и выпустили компактный и удобный набор, который состоит сразу из девяти предметов, а при надобности все они складывается в одну, большую по размеру, посудину.
Чтобы красиво нарезать торт
Чтобы красиво нарезать торт
Приготовить торт – ещё половина дела, после этого его ещё нужно аккуратно и пропорционально нарезать на красивые кусочки. Порой, это сложно сделать, особенно, если торт получился нежным и рассыпчатым. Для этого специалисты бренда Magisso разработали уникальный инструмент, который позволяет без проблем извлекать красивые кусочки из целого торта.
Органайзер для мокрой посуды
Органайзер для мокрой посуды
Бренд Joseph Joseph специализируется на изготовлении стильных и необычных гаджетов для кухни. Дизайнеры компании позаботились не только о приятном процессе готовки, но и о том, как организовать мытьё посуды. Они создали органайзер, куда удобно складывать посуду после мытья. Когда вода стекает с кухонной утвари, она попадает в специальный желоб, откуда спокойно стекает в раковину.
Доска над раковиной
Каждая хозяйка сталкивается с тем, что при приготовлении пищи часто приходится мыть овощи и фрукты, отходя от рабочей поверхности. Куда более удобно использовать доску над раковиной, в которой есть специальное отделение для овощей, где с них стекает вода. Так процесс готовки ускорится, а хозяйке не придётся каждый раз отходить от раковины к рабочей поверхности и наоборот.
Доска над раковиной
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