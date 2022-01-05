Оригинальный ночник своими руками

Ночники – популярные декоративные элементы для комнат. При этом их можно просто и без проблем сделать самостоятельно.
Что потребуется
шаблон
картон
гирлянда
клей
краски
кисть
стразовая лента
Как сделать
Из картона сделайте основу для будущего светильника по шаблону. Можно использовать любой вариант. В данном случае это единорог.
Разметьте детали и сделайте проколы под будущие лампочки.
Из гофрированного картона сделайте стенки, приклейте их по сделанной ранее разметке. Стенки должны выпирать не только на переднюю, но и на заднюю сторону.
Покрасьте внутреннюю часть белым цветом.
Добавьте дополнительные оттенки на свое усмотрение.
Сделайте еще одну деталь, которая будет выполнять роль задника.
Гирлянду вставьте в сделанные заранее отверстия. Зафиксируйте ее с обратной стороны клеем.
Приклейте задник, чтобы закрыть провода. Не забудьте вывести выключатель наружу.
Закройте боковые срезы картона стразовой лентой, посадив ее на клей.
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