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Оригинальный ночник своими руками

Оригинальный ночник своими руками

Ночники – популярные декоративные элементы для комнат. При этом их можно просто и без проблем сделать самостоятельно. 

Что потребуется

шаблон
картон
гирлянда
клей
краски
кисть
стразовая лента

Оригинальный ночник своими руками

Как сделать

Оригинальный ночник своими руками


Из картона сделайте основу для будущего светильника по шаблону. Можно использовать любой вариант. В данном случае это единорог.
Разметьте детали и сделайте проколы под будущие лампочки.

Оригинальный ночник своими руками


Из гофрированного картона сделайте стенки, приклейте их по сделанной ранее разметке. Стенки должны выпирать не только на переднюю, но и на заднюю сторону.

Оригинальный ночник своими руками


Покрасьте внутреннюю часть белым цветом.

Оригинальный ночник своими руками


Добавьте дополнительные оттенки на свое усмотрение.

Оригинальный ночник своими руками


Сделайте еще одну деталь, которая будет выполнять роль задника.

Оригинальный ночник своими руками


Гирлянду вставьте в сделанные заранее отверстия. Зафиксируйте ее с обратной стороны клеем.
Приклейте задник, чтобы закрыть провода. Не забудьте вывести выключатель наружу.

Оригинальный ночник своими руками


Закройте боковые срезы картона стразовой лентой, посадив ее на клей.

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