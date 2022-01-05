Оригинальный ночник своими руками

Ночники – популярные декоративные элементы для комнат. При этом их можно просто и без проблем сделать самостоятельно.

Что потребуется

шаблон

картон

гирлянда

клей

краски

кисть

стразовая лента

Как сделать



Из картона сделайте основу для будущего светильника по шаблону. Можно использовать любой вариант. В данном случае это единорог.

Разметьте детали и сделайте проколы под будущие лампочки.



Из гофрированного картона сделайте стенки, приклейте их по сделанной ранее разметке. Стенки должны выпирать не только на переднюю, но и на заднюю сторону.



Покрасьте внутреннюю часть белым цветом.



Добавьте дополнительные оттенки на свое усмотрение.



Сделайте еще одну деталь, которая будет выполнять роль задника.



Гирлянду вставьте в сделанные заранее отверстия. Зафиксируйте ее с обратной стороны клеем.

Приклейте задник, чтобы закрыть провода. Не забудьте вывести выключатель наружу.



Закройте боковые срезы картона стразовой лентой, посадив ее на клей.

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