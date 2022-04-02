Декоративный стеллаж с полками

С помощью стеллажа можно организовать дополнительное место для хранения.



Можно использовать его под домашнюю обувь, чтобы хранить книги, для домашних цветов. Вариантов очень много. Главное, чтобы стеллаж был прочным и надежным.

Прочность конструкции напрямую будет зависеть от используемого материала. Обычно стеллажи делают из: дерева или металла.

В принципе, прочности этих строительных материалов вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку от домашних вещей.

Но в последнее время у них появился серьезный конкурент — бетон.

Предметы мебели, изготовленные из бетона, пользуются популярностью в интерьерах, оформленных в индустриальном стиле.





Среди преимуществ такой мебели стоит отметить:



высокую прочность;

возможность придания мебели любой геометрической формы;

оригинальный внешний вид.

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать своими руками декоративный стеллаж из бетона и дерева. Основная часть будет сделана из бетона, а полки будут деревянными.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет определиться с размерами и формой стеллажа. После этого изготавливаем опалубку для заливки бетона. В данном случае автор использовал листы ЛДСП.

Собираем опалубку, внутренние стыки промазываем герметиком. Наружные углы опалубки дополнительно укрепляем с помощью армированного скотча.

Смазываем внутренние стенки опалубки маслом, после чего приступаем к приготовлению раствора. Обязательно надо добавить в него пластификатор и фиброволокно.



Заливаем раствор в подготовленную опалубку: сначала — заливаем небольшой слой, и укладываем согнутый по размеру пруток арматуры, а потом — до самого верха формы.



Чтобы опалубку не расперло, дополнительно фиксируем ее столярными струбцинами.



С помощью киянки простукиваем всю форму — таким образом раствор лучше уляжется, а также из него выйдут пузырьки воздуха.

Через сутки опалубку можно разобрать. Но самому изделию лучше дать отлежаться еще хотя бы пару дней.

Затем покрываем бетон акриловым лаком. Устанавливаем держатели для полок, а на них устанавливаем деревянные полки (из доски или фанеры).



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