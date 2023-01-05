С нами не соскучишься!

8 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Андрухов
    ,Андерсен писал просто сказку, а "мыслители" накрутили.Почему сказка «Сн...
  • Андрей Андрухов
    Наворочено то, куча хлама. И ведь всё это недостоверно и притянуто за уши. Может.Почему сказка «Сн...
  • Александр Ширай
    Все сказки романтического периода великолепны и глубоки. Вспомним, например, такого писателя как Гофман, которого дет...Почему сказка «Сн...

До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

1. Доверяете другу/подруге/интернет-френду составлять для вас программу тренировок


До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

Тренер — это не недалекий ПТУшник и не «выставочное» тело. Это мозги, образование и осторожность вместе с умеренностью: никакой плиометрики с неподготовленным клиентом, никаких самописных рационов, этим должен заниматься диетолог. 10 лет раздачи советов В Контактике — это не опыт и не основа для доверия.

2. Делаете каждую тренировку «отказной»


До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

Если на часах — 9 утра, а вы уже отправили собственные ноги в кому, значит, вы враг собственному телу. Эстетика боли и смерти вокруг штанги — чисто бодибилдерско-химическая иллюзия. Во всём следует придерживаться принципа разумной необходимости.

[adsense]

3. Ориентируетесь на выставочную форму профессиональных спортсменов


До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

Такую форму, какую вы видите на фото качков обоих полов, можно поддерживать только во время выступлений. Поверьте: в обычной жизни это никому не нужно (и не видно под одеждой). Не изматывайте себя. У вас только одно тело, и у него есть предел возможностей, хочется вам в это верить или нет.

4. Обезвоживаетесь, исключая из питания все углеводы и жиры в пользу белков


До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

Лучший способ по-быстрому превратить себя в старика/старуху — отказаться от всех нутриентов, кроме белка, в стремлении растить мышечную массу ненормальными темпами. Профессиональные бодибилдеры выглядят старше своих лет — к сожалению, утраченная упругость тела сама по себе не вернётся.

5. Позволяете фитнесу вытеснить все прочие интересы в жизни


До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

Да, дело свое нужно любить как ненаглядного возлюбленного — гореть им, жить им — и тогда успех придет всенепременно, а работа не будет в тягость. Однако, несмотря на весь интерес к фитнесу, страсть все-таки не должна обладать вами. Иначе, разросшись, она может разрушить вашу жизнь.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

И не забудьте:
До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смыслеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх