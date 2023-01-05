До смерти накачался: 5 фактов о том, как фитнес может вас убить. В буквальном смысле

1. Доверяете другу/подруге/интернет-френду составлять для вас программу тренировок
Тренер — это не недалекий ПТУшник и не «выставочное» тело. Это мозги, образование и осторожность вместе с умеренностью: никакой плиометрики с неподготовленным клиентом, никаких самописных рационов, этим должен заниматься диетолог. 10 лет раздачи советов В Контактике — это не опыт и не основа для доверия.
2. Делаете каждую тренировку «отказной»
Если на часах — 9 утра, а вы уже отправили собственные ноги в кому, значит, вы враг собственному телу. Эстетика боли и смерти вокруг штанги — чисто бодибилдерско-химическая иллюзия. Во всём следует придерживаться принципа разумной необходимости.
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3. Ориентируетесь на выставочную форму профессиональных спортсменов
Такую форму, какую вы видите на фото качков обоих полов, можно поддерживать только во время выступлений. Поверьте: в обычной жизни это никому не нужно (и не видно под одеждой). Не изматывайте себя. У вас только одно тело, и у него есть предел возможностей, хочется вам в это верить или нет.
4. Обезвоживаетесь, исключая из питания все углеводы и жиры в пользу белков
Лучший способ по-быстрому превратить себя в старика/старуху — отказаться от всех нутриентов, кроме белка, в стремлении растить мышечную массу ненормальными темпами. Профессиональные бодибилдеры выглядят старше своих лет — к сожалению, утраченная упругость тела сама по себе не вернётся.
5. Позволяете фитнесу вытеснить все прочие интересы в жизни
Да, дело свое нужно любить как ненаглядного возлюбленного — гореть им, жить им — и тогда успех придет всенепременно, а работа не будет в тягость. Однако, несмотря на весь интерес к фитнесу, страсть все-таки не должна обладать вами. Иначе, разросшись, она может разрушить вашу жизнь.
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