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На что следует обратить внимание при выборе томатов на семена

Выбор томатов на семена — задача, к которой необходимо подходить очень серьезно. Ведь именно от качества семян будет зависеть качество урожая в будущем году.
Даже начинающий садовод понимает, что томаты на семена следует выбирать только со здоровых и крепких кустиков. Но это не единственное правило, которое необходимо знать, чтобы подготовить отменные семена.
На что еще следует обратить внимание при выборе томатов на семена? Так, если на кустике есть очень крупный плод, то все плоды с этого куста будут генетически сильными. Из собранных семян на будущий год вырастут отличные кустики, которые дадут крупные помидоры.

На что еще следует обратить внимание при выборе томатов на семена

При этом не стоит брать семена с первого помидора, так как чаще всего он вырастает из цветка с открытыми пестиками, на который могла попасть пыльца от других сортов.

На что еще следует обратить внимание при выборе томатов на семена

Брать семена можно с томатов, которые только начали розоветь, не нужно ждать момента, когда плод полностью поспеет.

На что еще следует обратить внимание при выборе томатов на семена

Также следует знать, в всхожесть семян, собранных из переспелых плодов, понижена.

На что еще следует обратить внимание при выборе томатов на семена

Не следует брать семена и с вырожденных кустиков, плоды на которых отличаются от заявленного сорта.
Следуя этим простым рекомендациям, можно подготовить отличные семена, которые помогут получить отменный урожай томатов в будущем году.
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Томатысемена

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