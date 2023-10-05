5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

Повальное увлечение гаджетами среди маленьких детей — очень тревожная тенденция. Последствия проявятся не сразу, но будут намного более серьезными, чем вы думаете. Вот пять причин забрать у вашего ребенка все гаджеты. Вернее, научить его пользоваться ими только тогда, когда это действительно нужно. (Если вы сами это умеете, конечно.)



1. Планшет — это очень плохая нянька

2. Гаджеты мешают спать

3. С гаджетами особо не побегаешь

4. Планшет не может быть другом

5. Мир планшета имеет мало общего с реальностью