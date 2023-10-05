5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

Повальное увлечение гаджетами среди маленьких детей — очень тревожная тенденция. Последствия проявятся не сразу, но будут намного более серьезными, чем вы думаете. Вот пять причин забрать у вашего ребенка все гаджеты. Вернее, научить его пользоваться ими только тогда, когда это действительно нужно. (Если вы сами это умеете, конечно.)
1. Планшет — это очень плохая нянька
В период до трех лет происходит самое активное формирование мозга. И чем чаще ребенок слышит голос родителей, тем быстрее в его мозгу формируются нейронные связи — а это, грубо говоря, дороги, по которым в будущем будут ездить мысли. Частое общение с планшетом в этом возрасте потом обязательно аукнется плохой концентрацией при учебе, трудностями с общением и прочими психологическими проблемами, вплоть до плохой самооценки. Ну и самое печальное, что родители рискуют остаться для такого ребенка чужими людьми – чем-то средним между обслугой и надоедливым начальством.
2. Гаджеты мешают спать
Перед сном пользоваться гаджетами нельзя даже взрослым, не то что детям. Это уже чистая физиология: электромагнитное поле «подзаряжает» организм, а мягкий свет планшетов напоминает глазам о рассвете: мол, пора вставать! Результат — бессонница, а в более запущенных случаях — гормональные сбои.
3. С гаджетами особо не побегаешь
Самый очевидный пункт, о котором вы и так знаете. Нам, взрослым, приходиться проводить рабочие дни в сидячем положении, а на выходных судорожно исправлять нанесенный организму вред в фитнес-клубах (или не исправлять, сваливаясь в 35 лет с инфарктом). А теперь представьте, сколько вреда приносит малоподвижность организму, который активно растет. Неправильная осанка, плохое зрение, ожирение… список можно продолжать бесконечно.
4. Планшет не может быть другом
Словосочетание «социальные сети» очень обманчивое. Гораздо точнее было бы сказать «асоциальные», ведь алгоритмы общения в Фейсбуке или Вконтакте кардинально отличаются от общения с живым человеком. В реальности нельзя забанить неприятного человека или прервать разговор. В реальности приходится смотреть в глаза, когда говоришь. В реальности нельзя наложить на свое лицо инстаграм-фильтр, чтобы выглядеть привлекательнее. Общение в соцсетях в ущерб живому общению чревато эмоциональной тупостью, агрессивным поведением, неумением работать в команде, даже банальным неумением выразить мысль вербально или понять другого человека. Таким образом совершенно здоровые от рождения дети обзаводятся симптомами аутизма. Или просто превращаются в маленьких пошлых монстров.
5. Мир планшета имеет мало общего с реальностью
Проблема с соцсетями распространяется и на остальные «виртуальные» развлечения. Планшеты умещают в себе целый мир, но это мир со своими законами. Нажал на кнопку — получил то, что хочешь. Что-то не понравилось — закрыл окно. Нужно отвлечься — поставил на паузу. Набрал определенное количество очков — перешел на следующий уровень. Ребенку будет очень больно осознать, что все эти алгоритмы попросту не работают в реальной жизни. Еще хуже будет, если это осознание так и не придет.
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