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5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

Повальное увлечение гаджетами среди маленьких детей — очень тревожная тенденция. Последствия проявятся не сразу, но будут намного более серьезными, чем вы думаете. Вот пять причин забрать у вашего ребенка все гаджеты. Вернее, научить его пользоваться ими только тогда, когда это действительно нужно. (Если вы сами это умеете, конечно.)

1. Планшет — это очень плохая нянька


5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

В период до трех лет происходит самое активное формирование мозга. И чем чаще ребенок слышит голос родителей, тем быстрее в его мозгу формируются нейронные связи — а это, грубо говоря, дороги, по которым в будущем будут ездить мысли. Частое общение с планшетом в этом возрасте потом обязательно аукнется плохой концентрацией при учебе, трудностями с общением и прочими психологическими проблемами, вплоть до плохой самооценки. Ну и самое печальное, что родители рискуют остаться для такого ребенка чужими людьми – чем-то средним между обслугой и надоедливым начальством.

2. Гаджеты мешают спать


5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

Перед сном пользоваться гаджетами нельзя даже взрослым, не то что детям. Это уже чистая физиология: электромагнитное поле «подзаряжает» организм, а мягкий свет планшетов напоминает глазам о рассвете: мол, пора вставать! Результат — бессонница, а в более запущенных случаях — гормональные сбои.

3. С гаджетами особо не побегаешь


5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

Самый очевидный пункт, о котором вы и так знаете. Нам, взрослым, приходиться проводить рабочие дни в сидячем положении, а на выходных судорожно исправлять нанесенный организму вред в фитнес-клубах (или не исправлять, сваливаясь в 35 лет с инфарктом). А теперь представьте, сколько вреда приносит малоподвижность организму, который активно растет. Неправильная осанка, плохое зрение, ожирение… список можно продолжать бесконечно.

4. Планшет не может быть другом


5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

Словосочетание «социальные сети» очень обманчивое. Гораздо точнее было бы сказать «асоциальные», ведь алгоритмы общения в Фейсбуке или Вконтакте кардинально отличаются от общения с живым человеком. В реальности нельзя забанить неприятного человека или прервать разговор. В реальности приходится смотреть в глаза, когда говоришь. В реальности нельзя наложить на свое лицо инстаграм-фильтр, чтобы выглядеть привлекательнее. Общение в соцсетях в ущерб живому общению чревато эмоциональной тупостью, агрессивным поведением, неумением работать в команде, даже банальным неумением выразить мысль вербально или понять другого человека. Таким образом совершенно здоровые от рождения дети обзаводятся симптомами аутизма. Или просто превращаются в маленьких пошлых монстров.

5. Мир планшета имеет мало общего с реальностью


5 веских причин забрать у детей все гаджеты прямо сейчас

Проблема с соцсетями распространяется и на остальные «виртуальные» развлечения. Планшеты умещают в себе целый мир, но это мир со своими законами. Нажал на кнопку — получил то, что хочешь. Что-то не понравилось — закрыл окно. Нужно отвлечься — поставил на паузу. Набрал определенное количество очков — перешел на следующий уровень. Ребенку будет очень больно осознать, что все эти алгоритмы попросту не работают в реальной жизни. Еще хуже будет, если это осознание так и не придет.

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