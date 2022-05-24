Сенсационная находка: Найдена поражающая воображение гробница Александра Македонского

Александр Македонский и лев из греческого Амфиполиса.
В древнегреческом городе Амфиполисе (Amphipolis) ученые раскопали подземные комнаты, в которых похоронен величайший воин Древности – Александр Македонский. Уникальная постройка из мрамора и известняка скрывает еще много загадок.
5-метровый мраморный лев из Амфиполиса. | Фото: enneaetifotos.blogspot.com.
Недалеко от греческого города Амфиполиса стоит уникальная скульптура – мраморный лев, возраст которого уже 24 века. Недавние раскопки близлежащего холма Каста открыли миру гробницу IV в. до н.э. Она вызвала к себе громадный интерес мирового сообщества. Исследователи считают, что это место упокоения Александра Македонского – правителя и воина, который за одно десятилетие своей жизни захватил большую часть цивилизованного мира.
Трехмерная реконструкция гробницы в Амфиполисе. | Фото: en.wikipedia.org.
Раскопки 2014 года открыли миру три подземные комнаты. Спускающегося в них встречает пара крылатых сфинксов, некогда раскрашенных в яркие цвета. В следующем проходе стоят две кариатиды – статуи девушек в длинных туниках.
Сфинксы на входе в гробницу в Амфиполисе. | Фото: news.softpedia.com.
За ними весь пол комнаты покрыт удивительной мозаикой. Она изображает Аида, древнегреческого бога подземного мира, который похищает богиню Персефону на своей колеснице. За всем наблюдает бог Гермес.
Напольная мозаика гробницы в Амфиполисе. | Фото: forbes.com.
В третьей, последней, комнате под известковыми плитами была спрятана могила. В ней в деревянном, богато инкрустированном гробу, покоилось тело. Принимая во внимание роскошные статуи и мозаичный пол, эксперты считают, что это была гробница очень важного человека царской крови, или даже, скорее, самого короля-воина Александра Великого.
Александр Македонский - величайший завоеватель Древнего мира. | Фото: britishmuseum.tumblr.com.
Найденный скелет принадлежит человеку среднего роста, с бледной кожей и коричневыми или рыжими волосами. Это говорит о том, что останки вполне могут относится к голубоглазому блондину Александру Македонскому.
Схема места раскопок в Амфиполисе. | Фото: amphipolis.gr.
В настоящее время скелет проходит анализ ДНК, чтобы выяснить причастность человека к македонской царской семье. Также ученые хотят узнать его возраст, ведь известно что Александр умер в тридцать два года.
Катафалк Александра Македонского. | Фото: ru.wikipedia.org.
Теории о личности скелета различны. Некоторые эксперты предполагают, что останки могут принадлежать сыну или сводному брату Александра. Также это может быть один из ближайших помощников Александра. К сожалению, грабители унесли ряд ценных артефактов, поэтому исчезли самые надежные подсказки.
Бюст Александра Македонского. | Фото: youtube.com.
В настоящее время геофизики используют сканеры для изучения остальной части холма, чтобы определить, есть ли под ним другие подземные помещения. Внутри трех комнат гробницы археологи до сих пор находят разноцветные украшения и элементы статуй: железные и бронзовые гвозди, резная кость, стеклянные украшения.
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