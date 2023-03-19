Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

В Выставочном дворце в Риме проходит выставка чёрно-белых фотографий одного из самых известных итальянских фотографов Джанни Беренго Гардина (Gianni Berengo Gardin), который более полстолетия документировал стремительно меняющуюся жизнь в Италии после окончания Второй мировой войны.







Венеция, 1958 год.





Джанни Гардин родился в 1930 году недалеко от города Генуя, а после Второй мировой войны перебрался в Венецию. Сначала фотография была его увлечением, но после того, как он получил в подарок книги американских фотографов Уокера Эванса и Доротеи Ланж, он смог разглядеть в своём хобби более глубокий потенциал.







Этот снимок был сделан в 1965 году.



За свою жизнь Джанни Гардин опубликовал более 250 книг, и, несмотря на почтенный возраст, его до сих пор можно увидеть бродящим по городу с камерой Leica.







Специя, 2005 год.



Несмотря на то, что фотограф много путешествовал по миру, его самые знаменитые снимки были сделаны в Италии: пациенты в обшарпанных психиатрических лечебницах; подростки, танцующие на пляже под музыку граммофона; рабочие на фабрике Olivetti, и многие другие.







«В Вапоретто», 1960 год.



«Люди ездят по миру, чтобы фотографировать такие места, как, например, Гавайи. Но потом они осознают, как здесь на самом деле красиво», – говорит Гардин об Италии.





Площадь Святого Марка в Венеции, 1959 год.



Самая свежая серия фотографий Джанни Гардина, созданная в 2013–2015 годах, рассказывает об огромных круизных лайнерах, которые заходят в Венецианскую лагуну, после чего порт наводняют огромные толпы туристов. Эти снимки резко контрастируют с фотографиями, сделанными Гардином в 1950-1960 годах, в те времена, когда можно было сфотографировать целующуюся парочку на безлюдной площади Святого Марка.







Остров Лидо, 1958 год.



«Вы больше не можете фотографировать, как прежде, – говорит 85-летний Джанни Гардин. Сегодняшняя Венеция коренным образом отличается той, какой она была раньше. Она наводнена туристами. Всё изменилось».







Один из снимков, сделанных за пределами Италии: Югославия, 1979 год.



«Я старый фотограф, который родился в эпоху настоящей фотографии, и я до сих пор хочу за неё бороться».







Девочка бежит по площади Святого Марка в Венеции, распугивая голубей, 1960 год.



Вместе с тем, в эпоху, когда люди фотографируют смартфонами всё на свете, а газеты борются за выживание, Джанни Гардин признаёт, что его борьба обречена на поражение.







Пара на побережье в Нормандии перед штормом, 1933 год.



Выставка работ Джанни Гардина «Подлинная фотография» (True Photography) продлится до 28 августа 2016 года.







Этот снимок был сделан в 2001 году в Катании – древнем портовом городе на восточном побережье Сицилии.







Рыбаки в Генуе, 2002 год.







Ремонтные работы в древнем портовом городе Генуя, 1988 год.







Порт Генуя, 1988 год.







Каталог, посвящённый выставке «Подлинная фотография» (слева) и фотограф Джанни Гардин в Риме.



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