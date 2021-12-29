Стильные решения для кухни, от которых мороки больше, чем радости

Занимаясь обустройством кухни, мы порой чересчур увлекаемся и отдаем предпочтение стильным, но не слишком удобным вариантам. Тратим деньги на дорогие материалы, заказываем модную мебель.

В результате помещение выглядит как фотография из интерьерного журнала, но готовить и убирать здесь сложно. А ведь именно эту комнату большинство людей использует с завидной регулярностью.

Мы изучили советы специалистов и припомнили свой не всегда удачный опыт при ремонте на кухне. И выяснили, какие же варианты смотрятся ярко, но при этом могут создать проблемы.



Для пола на кухне не стоит выбирать гладкий глянцевый кафель

Следует осторожно совмещать 2 вида покрытия

Застекленные дверцы на кухонных шкафчиках отлично приучают к порядку

Стоит внимательно продумать освещение кухни

Не каждый материал подойдет для короба, закрывающего вытяжку

Некоторые современные бытовые приборы просто нельзя приспособить к старым коммуникациям

Деревянные столешницы красивы, но требуют много внимания

Кухонная дверь поможет сэкономить время на уборке

Кухонные шкафчики без ручек потребуется чаще мыть

Лучше выбрать простые, но удобные ручки

Кухонный фартук из натурального камня нуждается в постоянном уходе

Стеклокерамическая плита не очень дружит с мокрыми пальцами и четвероногими любимцами

Медные раковины подойдут далеко не каждому

Выбор подходящего материала для кухонного пола — дело ответственное. Это самое оживленное место в доме, а потому покрытие должно выдерживать нагрузку. Кафельная плитка подойдет лучше, чем ламинат. Но и здесь есть некоторые нюансы. Глянцевые, гладкие образцы таят в себе минусы.Любые жидкости, попадающие на пол, делают его скользким. Другой неудачный вариант — это напольная плитка из известняка. На ней прекрасно видны все пятна. Мыть пол приходится чаще, чем обычно.Зоны на кухне можно разграничить с помощью различных напольных покрытий. Например, рядом с мойкой и плитой использовать кафель, а в другим местах — ламинат.Тут существуют определенные нюансы. Со временем ламинат вытирается, под действием влаги может деформироваться, чуть опускаться и приподниматься. Из-за чего между кафелем и досками образуются зазоры.Решили использовать на кухне 2 вида покрытия: плитку и ламинат. А стыки закрыли металлическими планками. Поначалу все было великолепно. А потом я чуть не отправилась в полет, споткнувшись о порожек. Оказалось, что ламинат чуть приподнялся, и пластины вместе с ним.Прозрачные дверцы выглядят очень интересно. И не так загружают кухонное пространство. Но подойдут они только владельцам изысканной фарфоровой посуды и красивых бокалов. Хранить в них что-нибудь другое просто невозможно — любые яркие коробки, баночки или кастрюли смотрятся в таких шкафчиках некрасиво.Решили выбрать стеклянные двери для верхних шкафчиков. Сразу после установки мебель смотрелась замечательно. Но только если внутри ничего не было. К тому же постоянно приходилось оттирать поверхность от капель жира, которые оседали во время готовки.Свет — это, пожалуй, одна из самых важных вещей на кухне. И стоит внимательно продумать размещение лампочек, принимая во внимание не только внешний вид, но и размеры шкафчиков и бытовой техники. В ином случае светильники вполне могут оказаться закрытыми мебелью. Люстру тоже лучше выбирать, учитывая не только внешний вид, но и удобство. Некоторые варианты дают слишком слабый, рассеянный свет.Знакомые купили очень симпатичный светильник с противовесом. И все бы ничего, но только муж в этом семействе значительно выше жены. Она все время опускает лампу, чтобы свет был поярче. А благоверный бьется головой о плафон, вставая из-за стола.По мнению некоторых дизайнеров, вытяжка из нержавеющей стали выглядит слишком скучно. Зато чистить металлический прибор проще и удобнее. А вот если выбрать короб, отделанный штукатуркой, то про быструю и легкую уборку можно забыть. Жир и пыль будут плотным слоем оседать на поверхности. И удалить этот налет с шероховатого материала почти невозможно.При ремонте кухни каждому человеку хочется, чтобы помещение было не только стильным, но и оснащенным по последнему слову техники. Но перед тем как покупать аппарат, стоит проконсультироваться со специалистами — электриками или сантехниками. Или приобретение будет пылиться на антресолях в ожидании лучшей жизни.Подружка подарила своим родителям измельчитель для отходов. Прибор установили, все счастливы. А ровно через неделю ее мама в ужасе звонит — труба забилась напрочь. Дом у них старый, и коммуникации, похоже, не подходят для таких новомодных штук.Подобные поверхности нуждаются в постоянном уходе, что может не входить в планы владельца. Материал достаточно мягкий, поэтому из-за интенсивного использования на нем появляются царапины, трещины и пятна. Их можно удалить, отшлифовав столешницу. Но это потребует усилий.Кроме того, дерево нужно постоянно покрывать специальными растворами, которые защитят его от износа. Вокруг раковины следует использовать другие материалы, поскольку от постоянного соприкосновения с влагой дощечки деформируются и темнеют. Если хозяин кухни не готов тратить много времени на уход, лучше выбрать акриловый вариант.Если заменить обычную дверь аркой, можно не только сэкономить пространство, но и добавить света на кухне. Однако такое решение имеет свои минусы. Даже самая мощная вытяжка не может удалить все запахи и частицы жира в процессе готовки. Поэтому ароматы будут спокойно перемещаться по дому. А налет появится на поверхностях даже в соседних комнатах. Для экономии пространства всегда можно поставить раздвижные двери.Дверцы, которые открываются одним нажатием, — это довольно удобная штука. Можно положить что-то в шкаф, даже если руки в этот момент заняты. Но у такой мебели есть свои отрицательные стороны. Стоит она недешево, и для экономии средств лучше использовать этот принцип только для нижних шкафов.Дверцы надо чаще протирать, так как на них остаются отпечатки и разводы от грязных и мокрых пальцев. А обладательницам длинных ногтей будет неудобно задействовать систему. Сам механизм открытия может сломаться.Шкафчики на кухне часто приходится открывать мокрыми руками. Поэтому гладкие и тонкие ручки без специальных выемок могут оказаться неудобными. Выглядят они привлекательно и придают кухне современный вид. Такие варианты хорошо ставить на дверцы, которые легко распахиваются. А вот для встроенной техники, холодильника или посудомойки лучше использовать простые рукоятки.Стена, выложенная ребристым натуральным камнем или выпуклым кафелем, смотрится интересно в интерьерных магазинах. Но капельки жира и пыль быстро оседают на неровной поверхности, и вычистить их оттуда — дело непростое. А если этого не делать, вокруг зоны готовки будет грязно.К тому же для ухода за камнем можно использовать не все средства. При выборе материалов для кухни стоит учитывать, как быстро и легко можно сделать уборку в этом помещении.Электрические плиты, которые включаются и настраиваются простым нажатием на контрольную панель, довольно просты и удобны в использовании. Их легко отчистить от грязи. Можно выставить необходимую температуру. Но есть у таких устройств и определенные недостатки. Они долго остывают, и о поверхность может обжечься не только человек, но и случайно заскочивший кот.Даже не понимаю, кому такие штуки могут нравиться. Нажимаешь на панель холодными пальцами — ничего не работает. С мокрыми руками или капельками масла из сковородки та же история. А уж если на панель управления случайно пролить воду, плита вообще начинает сердито верещать и тут же выключается.Кухонные раковины, сделанные из меди, не теряют своей популярности. Выглядят они стильно. При этом и у них есть свои особенности, которые стоит учитывать. Со временем медь выцветает, а это нравится далеко не всем.Материал может пострадать от использования горячей воды, кислоты или агрессивных химикатов. Установить самостоятельно такую раковину не получится. Стоит она дорого. Если производитель нанес слишком тонкий слой металлического покрытия, на поверхности появятся вмятины, царапины и трещины. Лучше уж купить мойку из нержавеющей стали: пользоваться ею просто и удобно.