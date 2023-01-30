Как появилась советская игрушка «Неваляшка»: где ее родина и как изначально называлась эта кукла

Дарума - восточный прототип неваляшки

Дарума в Японии до сих пор пользуется большим спросом у местных жителей и туристов

Создание русской версии игрушки

Неваляшка быстро стала одной из наиболее известных среди всех советских игрушек

Безопасность и заложенная идеология неваляшки

Неваляшки пользуются спросом и в наши дни, правда немного изменив свой дизайн

Массовое производство кукол

Метаморфозы неваляшки в современном мире

В наши дни создают огромное количество различных версий неваляшек

Каких сейчас только не встретишь неваляшек, даже в виде героев из популярного фильма «Звездные воины»