Как появилась советская игрушка «Неваляшка»: где ее родина и как изначально называлась эта кукла

Неваляшка или, как ее еще иногда называют, ванька-встанька – одна из самых первых игрушек в жизни многих советских детей. Да и после распада СССР актуальность этой куклы не угасает. С этой игрушкой выросло не одно поколение, ведь в России игрушка появилась около двухсот лет назад. Особенность неваляшки в том, что она безопасна для ребенка, даже самого маленького. Интерес у детей она вызывает благодаря вечному стремлению встать в исходное положение. Это поистине неотъемлемая часть советского прошлого. Многие до сих пор ассоциируют эту куклу с нашей страной, хотя, по правде говоря, изначально придумали ее в Восточных странах.
Дарума - восточный прототип неваляшки
Пожалуй, нет такого человека в нашей стране, который не видел или не слышал об игрушке неваляшке. Эта кукла давно ассоциируется по всему миру именно с нашей страной. Но не все знают о ее родине и истории появления на территории Советского Союза. Хотя история неваляшки достаточно интересная. Историки сошлись во мнении, что впервые неваляшку придумали в восточных странах, а именно в Японии. А вот к нам первая неваляшка, точнее ее прообраз, была завезена около двух веков назад. Скорей всего игрушку привезли японские купцы.
В Японии эта непадающая фигурка называется дарума, она олицетворяет индийского монаха Бодхидхарма, патриарха чань-буддизма, отвечающего в мифологии за счастье и исполнение желаний. Для японцев дарума является одним из символов их национальной культуры, а многие иностранные туристы любят покупать их просто в качестве сувенира.
Дарума в Японии до сих пор пользуется большим спросом у местных жителей и туристов
По легенде, Бодхидхарма непрерывно медитировал целых девять лет. Естественно, из-за этого его ноги и руки атрофировались. Кстати, поэтому дарумы всегда делают без рук и ног. За фанатичную преданность своей вере жители Японии почитают этого монаха. А спустя некоторое время он стал даже неким божеством, приносящим в дом счастье и исполняющим самые заветные желания, загаданные в новогоднюю ночь.
Эти игрушки мастера обычно делают из дерева или папье-маше, разукрашивая их потом в красный цвет, который помогает отпугнуть демонов. Хотя иногда дарумы встречаются зеленого, белого и желтого цветов. Каждую куклу украшают нарисованы усы и борода. Дарума всегда изображена без глаз, вернее без зрачков. Это делается для одного ритуала, который и сейчас пользуется популярностью у японцев и приезжих туристов.
Сущность ритуала такая: нужно купить даруму в храме, загадать самое важное желание и нарисовать в одном глазу куклы зрачок, а на подбородке написать свое имя, чтобы Бодхидхарма не перепутал и не исполнил это желание другому человеку. Потом необходимо поставить на самом почетном и священном месте дома эту куклу, ожидая исполнения желания до следующего нового года. Если мечта исполнилась за этот год, то хозяин дурумы рисует и второй зрачок, а если же нет, то ее сжигают в храме, где она была куплена. Чтобы не перепутать храм, у каждой фигурки есть своя печать. После этого выбирают себе новую куклу, в надежде, что она осуществит задуманное.
Сжигая куклу, владелец абсолютно не мстит этому божеству, а наоборот показывает свое стремление и непоколебимость в достижении исполнения своей мечты. Целеустремленность в своих желаниях еще и доказывает принцип куклы-неваляшки, имеющей центр тяжести, смещенный к низу. Ведь в любом случае она добьется своего и встанет вертикально.
Создание русской версии игрушки
Неваляшка быстро стала одной из наиболее известных среди всех советских игрушек
В Россию изначально дарумы привезли, как обычные японские сувениры. Но благодаря находчивости художника Сергея Малютина и токаря Василия Звездочкина, появилась русская версия этой куклы, став одной из икон советского дизайна. Причем этот прообраз национальной деревянной игрушки «матрешки» в будущем стал более известен по всему миру, нежели его прародительница.
Неваляшка – достаточно старая и любимая игрушка многих детей. Изначально русскую версию этой игрушки называли «кувыркан», а затем ее переименовали в «ваньку-встаньку», но со временем это название осталось лишь в фольклоре, а в народе стали называть просто «неваляшкой». Эта непадающая игрушка достаточно быстро набрала популярности. В основном производили их в Нижегородской губернии. Этих чудных неваляшек изготавливали из дерева, расписывая различными красками. Но все же классикой считалась неваляшка ярко-красного цвета, особенно в годы СССР.
Приобрести данную куклу можно было на ярмарках. Изначально цены на неваляшек были достаточно большими, поэтому многие семьи старались бережно хранить эти игрушки, чтобы они перешли потом их внукам и правнукам. Родителям важно, чтобы их чадо во время игры не могло пораниться или проглотить элементы игрушки, поэтому неваляшка отлично подходит даже для самых маленьких, благодаря абсолютной безопасности конструкции, подходящему размеру и форме этой куклы.
Многие полагают, что особую популярность эта игрушка приобрела благодаря скульптору Ивану Ефимкину, который в послевоенные годы работал технологом на фабрике игрушек. В тандеме с несколькими инженерами он разработал улучшенный механизм устойчивого равновесия, позволяющий постоянно возвращать куклу в вертикальное положение. Запатентовав этот механизм, работающие над неваляшкой удостоилась госпремии.
Многие дети любят неваляшку именно за ее «волшебные» способности не падать ни при каких обстоятельствах. Но, если детям не понятен механизм этой игрушки, то для взрослых все достаточно просто и объяснимо. Основа игрушки - закругленный пустой сосуд, внутри которого закреплено специальное грузило. Как раз с помощью этих простых хитростей игрушка не может упасть ни при каких обстоятельствах, она поднимается снова и снова. Так что, как бы дети не пытались раскачать и уложить эту куклу, она все равно моментально встанет в исходное вертикальное положение.
Безопасность и заложенная идеология неваляшки
Неваляшки пользуются спросом и в наши дни, правда немного изменив свой дизайн
Неваляшка достаточно быстро стала одной из наиболее известных среди всех советских игрушек. По совету детских психологов и других специалистов, детям дают играться с ней уже начиная с полугода, так как она помогает развивать координацию, слух и зрение, а ее внешний вид, напоминающий пупса, помогает развить фантазию у ребенка. Также эта игрушка привлекает и сосредоточивает внимание малыша благодаря вечно качающемуся корпусу и приятному мелодичному звуку куклы. К тому же игрушка безопасна из-за отсутствия острых углов и мелких деталей.
Власти СССР популяризировали эту игрушку еще и благодаря заложенной в нее идеологии. Вечно встающая игрушка имеет некий скрытый подтекст, а именно: несгибаемость советского человека несмотря на противостояние, а также воля к победе при любых обстоятельствах.
Массовое производство кукол
В 1957 году было разработано пару версий неваляшек для выпуска на заводе Тамбова. Этот завод был секретным объектом и одним из самых крупных предприятий РСФСР, производивших не только военную, но и некоторую гражданскую продукцию. Изначально изготавливать неваляшек собирались из побочного продукта производства пороха. Но решили от него отказаться из-за легковоспламеняемости, выбрав вмето него термопластичный полимер винилхлорида - бесцветную и прозрачную пластмассу.
Через год в СССР запустили уже массовое производство ваньки-встаньки, выпустив около ста двадцати тысяч штук. А спустя еще пару лет было уже более миллиона неваляшек. Кстати, эти игрушки пришлись по вкусу не только жителям СССР. Их начали покупать и многие другие страны, в том числе Венгрия, Словения, Германия, США, Австрия и прочие.
К 70-м годам неваляшки настолько были востребованы, что на Тамбовском заводе трудилось над их производством более полутора тысяч человек. Кстати, во время распада СССР и начала лихих 90-х, лишь производство игрушек-неваляшек спасло завод от закрытия, так как военных и оборонных заказов больше не было. Из-за этого в городе, где находится завод, со временем даже установили памятник спасительнице-неваляшке.
Метаморфозы неваляшки в современном мире
В наши дни создают огромное количество различных версий неваляшек
Несмотря на уже двухсотлетнюю историю неваляшки, эта игрушка актуальна и в современном мире. По традиции ее выпускают все на том же Тамбовском пороховом заводе, но уже в различных современных интерпретациях. Каждый год этот завод выпускает около ста тысяч различных неваляшек, которые с удовольствием раскупают не только россияне, но и казахи, белорусы, немцы, американцы и многие другие.
Сейчас к классическому красному пупсу-неваляшке добавились более тридцати других видов. Среди них: заяц, лиса, медвежонок, цыпленок и другие милые зверята. Также можно встретить среди неваляшек и героев фильмов, например, «Звездных воинов».
Каких сейчас только не встретишь неваляшек, даже в виде героев из популярного фильма «Звездные воины»
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