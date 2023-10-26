Как человек, который собирал металлолом, создал статуэтку французского «Оскара»: Сезар Бальдаччини

Даже люди, не особенно увлекающиеся кинематографом, знают о престижной премии «Сезар». Но сейчас речь пойдет не о ее счастливых обладателях, не о лучших и худших нарядах на красной дорожке и даже не о закулисных скандалах и интригах. «Сезар» названа так в честь человека, который давил прессом автомобили и превращал металлолом в скульптуры – художника Сезара Бальдаччини…
Место рождения – бар
Скульптуры из металла. Компрессии Championne Argentine №2 и Blu Francia 490.
В случае с Сезаром Бальдаччини все с самого начала складывалось как нельзя веселее. Он появился на свет… в баре. Правда, бар этот в Марселе принадлежал его родителям, итальянским эмигрантам, а само знаменательное событие произошло после бурного празднования Нового года – в двери постучался 1921. В двенадцать лет он был вынужден прервать учебу ради заработка, перед Второй мировой учился в вечерних классах Школы изящных искусств, затем – в Национальной школе изящных искусств в Париже. Известно, что увеселительные заведения так и остались важной частью его биографии – свою первую художественную мастерскую Сезар оборудовал… в борделе (впрочем, в истории этот случай – не первый, если вспомнить Анри де Тулуз-Лотрека).
Пишущая машинка в плексигласе. Компрессия Viens ici que j’t’esquiche (иди сюда, дай мне ускользнуть).
В те же годы он перестает использовать фамилию при подписи работ, оставив только звучное – Сезар. Он был человеком экстравагантным, ярким, и по частоте упоминаний в прессе уступал только одному художнику, которого мало кто мог бы обыграть на поле публичности – Сальвадору Дали. Сам же Сезар тепло дружил с Пабло Пикассо и посвятил ему одну из скульптур. На заре карьеры он, вдохновляясь тем же Пикассо, делал цельные сварные скульптуры насекомых, различных видов животных и обнаженных тел.
Металлолом: компрессии
Автомобильные компрессии.
Сезар входил в художественное объединение «Новый реализм», которое противопоставляло себя поклонникам абстрактной живописи, потерявшей актуальность к шестидесятым годам. «Новый реализм» часто сопоставляют с поп-артом, представители которого тоже критиковали буржуазность и бессмысленность абстракционизма, но сами «новые реалисты» скорее считали себя последователями дадаизма и Марселя Дюшана. Они не были реалистами в полной мере, скорее стремились включать объекты реальности в свое творчество, не стремясь отражать действительность такой, какая она есть. Они изобрели деколлажи – изображения с удаленными фрагментами, создавали инсталляции из привычных каждому предметов.
Компрессии из разных материалов.
Компрессии из ювелирных изделий и обычных терок.
Сезар был одним из тех художников, для которых процесс создания произведения имеет едва ли не большее значение, чем результат. То, как рождались его скульптуры, было актом протеста – против общества потребления, где производится все больше и больше вещей, а значит – все больше и больше отправляется на свалку, хотя они еще не потеряли своей функциональности. Самый известный его творческий проект – это так называемые компрессии. В пятидесятые годы он занимался тем, что давил гидравлическим прессом металлолом, в том числе и автомобили, получая таким образом новые формы, в которых угадывались «исходники». Идея пришла ему при виде того, как пресс крошил автомобили на свалке. Сезар подумал, что для таких скульптур не потребуется много денег – а пережитая бедность заставляла его задуматься о стоимости материалов. Его упрекали в том, что все эти кучи металла созданы лишь для того, чтобы об авторе заговорили. Сам же он утверждал, что хотел плюнуть в лицо всей этой напыщенной богемной публике.
Компрессия и сварная скульптура.
Впрочем, довольно скоро ему пришлось не только смириться с «напыщенной публикой», но и распрощаться с бунтом против сверхпотребления и роскоши. В одну из таких скульптур был превращен советский «Зил», доставшийся ему… от герцогини Ноайской в подарок. Кроме того, в зрелые годы Бальдаччини создал компрессии из раздробленных часов Cartier и других дорогих украшений, разрабатывал эскизы ювелирных изделий.
Компрессия Yellow Buick и одна из экспансий.
Самая грандиозная компрессия – это стена из спрессованных автомобилей, общим весом пятьсот двадцать тонн. Она была представлена на Венецианской биеннале в 1995 году.
В той же технике компрессии была выполнена статуэтка кинопремии «Сезар».
Экспансии
Экспансия №1 и компрессия Richard.
В шестидесятые Сезар начинает развивать идеи, угадывавшиеся, но не в полной мере воплощенные в «компрессиях». Он решает сделать процесс создания объекта еще более видимым, по-своему включить творческий процесс в музейную экспозицию. В присутствии публики он разливал на полу галереи вспененный полиуретан, который застывал в различных формах, а потом, держа в руке зажженный факел, изменял эти абстрактные скульптуры по своему замыслу.
Части тела
Тот самый палец.
Но и от реализма, провозглашаемого в начале творческой карьеры, Сезар далеко не ушел. У него есть ряд скульптур, посвященных… человеческому телу. Самая известная из них – палец (прообраз – собственный большой палец художника). Есть экземпляры высотой около двух метров и несколько – шестиметровых, в том числе созданная для Олимпийских игр в Сеуле. Еще есть грудь и кулак.
Подделки и наследство
В 2009 году житель Грасса Эрик Пьедуа был признан виновным в мошенничестве – он подделывал работы Сезара и продавал их по 45 000 евро за экземпляр. И, что интересно, своих темных делишек даже не скрывал – заявлял открыто, что продал более полутора тысяч «фейковых Сезаров». В конце концов, воспроизвести его компрессии нетрудно – нужен гидравлический пресс, куча железа и немного хорошего вкуса. Однако уже на суде Пьедуа утверждал, что просто вдохновлялся идеями художника. Ведь не судят же того, кто пишет масляными красками, за то, что ими же пишут великие художники? Впрочем, суд это объяснение не удовлетворило. Но есть и те, кто вдохновлялся Сезаром в хорошем смысле – например, Celine посвятили его памяти коллекцию украшений, основанных на эскизах и реализованных произведениях художника.
Подвеска по мотивам работ Сезара и компрессия из вилок.
Кроме того, после смерти Сезара возник конфликт между его официальной вдовой и фактической спутницей последних лет из-за наследства. В общем, будучи скандальным художником при жизни, Сезар остался участником скандалов и после смерти.
Кстати, Сезар спроектировал и собственное надгробие – в конце концов, кому, как не художнику, лучше всех знать, какой должна быть память о нем?
Текст: Софья Егорова.
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