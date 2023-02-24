Выжившие: 5 человек, одержавших победу в схватке с диким зверем

С нами не соскучишься!

Почти — потому что некоторые люди без ружей и прочих человеческих хитростей сумели победить опаснейших хищников, причём такими способами, какие обычному человеку и в голову не придут.



1. Карл Экли перекрыл леопарду воздух







Карл Экли





Во время экспедиции по Африке Экли наткнулся на дикого леопарда. Леопард, само собой, напал на человека. Экли же почему-то не стал в него стрелять, хотя винтовка у него с собой была (может, патроны кончились).



Казалось, это конец, но Экли не левой рукой он схватил леопарда за горло, а правую засунул тому в рот. Кошка, должно быть, сначала удивилась, что ужин как-то странно себя ведёт, а потом начала задыхаться. Экли, не обращая внимания на боль, заталкивал руку всё глубже и глубже в горло зверя, и в итоге ему удалось убить хищника.

2. Ричард и Анжела Мойер подрались с медведем в своей гостиной







Ричард Мойер • Topnews.ru





Ричард Мойер жил в Перри-Каунти, штат Пенсильвания. В три часа ночи он звал собаку обратно в дом, когда откуда-то появился медведь и набросился на человека прямо в дверях его дома.



Повторим: Мойер не



На шум выбежала



Конечно, Ричард попасть в объятия медведя снова не хотел, но и отдавать ему жену тоже не хотел. Поэтому Ричард пинками выгнал медведя во двор (спросите — как? Он сам не знает), а хищник, должно быть, обалдевший от наглости жертвы, с позором бежал.



Анжела и Ричард остались живы, хоть и были серьёзно ранены. Да, мы знаем, что вы хотите спросить — собака в порядке.

3. Дэвид Паркер убил пуму перочинным ножиком







Дэвид Паркер • Hybridtechcar.com





В августе 2002-го года



Паркер мгновенно понял, что шанс выжить у него есть — надо любой ценой защищать ярёмную вену. Но способ для защиты он выбрал необычный: пума уже ударила его по черепу, и лоскут кожи со лба упал человеку на глаза, почти ослепив его. А затем из-за ещё одного удара большой кошки Паркер упал и раздробил о камни скулу и челюсть. Затем кошка, само собой, снова набросилась на жертву и…



Получила в горло но он пробил шею зверя насквозь крохотным туповатым лезвием.



Паркер, несмотря на серьёзную травму, прошёл ещё около километра, чтобы получить помощь. Разумеется, на лице остался уродливый шрам, но Паркер до сих пор жив, а пума — нет.

4. Эрик Нерхус заколол акулу ножом, будучи у неё во рту







Эрик Нерхус • Asset-cache.net





Эта история начинается там, где заканчивается большинство других: 41-летнего дайвера из Австралии Эрика Нерхуса проглотила акула.



Нерхус погрузился под воду у мыса Хоув и мирно плавал и собирал морские ушки (вид ракушек), когда рядом с ним появилась большая белая акула 3,5 метра в длину и проглотила его, как сэндвич. Ну, не всего: во рту акулы оказались голова,



Представьте себя в такой ситуации — вы даже не поняли, что на вас напали, просто мир в одно мгновение стал тёмным, и вы уже на полпути к чьему-то желудку. Большинство из нас даже не смогут напустить в гидрокостюм, чтобы хоть как-то испортить акуле аппетит, но Нерхус не растерялся.



Дайвер начал ощупывать голову акулы свободной рукой, нашёл глаз и со всей силы ударил в него морским ушком. И внезапно освободился. Эксперты

5. Джин Мо забил гризли до смерти







Джин Мо





Главное, что нужно знать о медведях гризли: никогда не оказывайтесь рядом с ними, если вы не какой-нибудь супергерой из комиксов, который может уложить медведя голыми руками. Если говорить о Джине Мо, то он, вероятно, как раз такой.



В 1999-м году 70-летний Мо охотился недалеко от Кадьяка, Аляска. И попал в засаду 340-килограммовой медведицы-гризли. Винтовка была далеко, и единственным оружием Мо был охотничий нож. Внесём ясность: у медведя по четыре таких ножа на каждой лапе. Понятно, что медведица была уверена в победе.



Она отхватила кусок от правой руки Мо и повалила его на землю. К счастью, Мо каким-то чудом сумел уколоть животное в шею, за что взбесившаяся медведица вырвала у него кусок плоти из ноги — и отбежала.



Затем медведица снова бросилась в атаку и уже готова была убить, но Мо собрал все силы и голой (буквально) левой рукой на полной скорости ударил медведицу в глаз — та свалилась замертво. Мо осторожно выбрался из-под неё, дополз до винтовки и на всякий случай два раза выстрелил в зверя.



У Мо не было никакой



После битвы Мо пришлось проползти ещё около трёх километров до ближайшего людского поселения, где ему оказали помощь.



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Леопард, само собой, напал на человека. Экли же почему-то не стал в него стрелять, хотя винтовка у него с собой была (может, патроны кончились).Казалось, это конец, но Экли не растерялся Кошка, должно быть, сначала удивилась, что ужин как-то странно себя ведёт, а потом начала задыхаться. Экли, не обращая внимания на боль, заталкивал руку всё глубже и глубже в горло зверя, и в итоге ему удалось убить хищника.Ричард Мойер жил в Перри-Каунти, штат Пенсильвания. В три часа ночи он звал собаку обратно в дом,прямо в дверях его дома.Повторим: Мойер не охотился , не гулял в заповедном лесу, он даже на обочину шоссе в лесополосе не съехал. Он просто стоял на пороге собственного дома и сонно звал собаку. А затем оказался под медведем.На шум выбежала его жена Анжела и вместо собаки увидела огромного хищника. Ей удалось отвлечь медведя от мужа, но, к несчастью, медведи, которые хотят закусить, отвлекаются только на более назойливую еду — так что мужа-то медведь бросил, но накинулся на Анжелу.Конечно, Ричард попасть в объятия медведя снова не хотел, но и отдавать ему жену тоже не хотел. Поэтому Ричард(спросите — как? Он сам не знает), а хищник, должно быть, обалдевший от наглости жертвы, с позором бежал.Анжела и Ричард остались живы, хоть и были серьёзно ранены. Да, мы знаем, что вы хотите спросить — собака в порядке.В августе 2002-го года 61 -летний Дэвид Паркер прогуливался ночью в Британской Колумбии. Начался ливень, и чтобы укрыться, Паркер нырнул под скальный навес. И оказался лицом к лицу со здоровенной пумой. Та обрадовалась (ужин!) и набросилась на человека.Паркер мгновенно понял, что шанс выжить у него есть — надо любой ценой защищать ярёмную вену. Но способ для защиты он выбрал необычный: пума уже ударила его по черепу, и лоскут кожи со лба упал человеку на глаза, почти ослепив его. А затем из-за ещё одного удара большой кошки Паркер упал и раздробил о камни скулу и челюсть. Затем кошка, само собой, снова набросилась на жертву и…Получила в горло перочинный нож. Паркер использовал то минимальное время, которое у него было, чтобы достать нож из кармана, раскрыть его и приготовиться к рывку. Удивительно,Паркер, несмотря на серьёзную травму, прошёл ещё около километра, чтобы получить помощь. Разумеется, на лице остался уродливый шрам, но Паркер до сих пор жив, а пума — нет.Эта история начинается там, где заканчивается большинство других: 41-летнего дайвера из Австралии Эрика НерхусаНерхус погрузился под воду у мыса Хоув и мирно плавал и собирал морские ушки (вид ракушек), когда рядом с ним появилась большая белая акула 3,5 метра в длину и проглотила его, как сэндвич. Ну, не всего: во рту акулы оказались голова, плечи и одна рука.Представьте себя в такой ситуации — вы даже не поняли, что на вас напали, просто мир в одно мгновение стал тёмным, и вы уже на полпути к чьему-то желудку. Большинство из нас даже не смогут напустить в гидрокостюм, чтобы хоть как-то испортить акуле аппетит, но Нерхус не растерялся.Дайвер начал ощупывать голову акулы свободной рукой, нашёл глаз и со всей силы ударил в него морским ушком.Эксперты говорят , что акула отпустила Нерхуса сразу, как поняла, что он не тюлень. Бред — скорее, ей было просто больно. Но мы предпочитаем думать, что она отступила из уважения.Главное, что нужно знать о медведях гризли: никогда не оказывайтесь рядом с ними, если вы не какой-нибудь супергерой из комиксов, который может уложить медведя голыми руками. Если говорить о Джине Мо, то он, вероятно, как раз такой.В 1999-м году 70-летний Мо охотился недалеко от Кадьяка, Аляска. И попал в засаду 340-килограммовой медведицы-гризли. Винтовка была далеко, и единственным оружием Мо был охотничий нож. Внесём ясность: у медведя по четыре таких ножа на каждой лапе. Понятно, что медведица была уверена в победе.Она отхватила кусок от правой руки Мо и повалила его на землю. К счастью, Мо каким-то чудом сумел уколоть животное в шею, за что взбесившаяся медведица вырвала у него кусок плоти из ноги — и отбежала.Затем медведица снова бросилась в атаку и уже готова была убить, но Мо собрал все силы и— та свалилась замертво. Мо осторожно выбрался из-под неё, дополз до винтовки и на всякий случай два раза выстрелил в зверя.У Мо не было никакой особой тактики (по крайней мере, пока он не взял винтовку) — действовал он на чистых инстинктах, не думая. Некогда было думать. И это его спасло.После битвы Мо пришлось проползти ещё около трёх километров до ближайшего людского поселения, где ему оказали помощь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: