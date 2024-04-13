Какие любопытные истории о великом философе Сократе рассказывают знаменитые произведения искусства

Кем он был?

Лука Джордано «Ксантиппа льет воду в воротник Сократа»

Как выглядел Сократ

Бюст Сократа. Мрамор. Инв. № 6129. Неаполь, Национальный археологический музей.

Мраморная голова Сократа, Рим, Национальный музей делле Терме / Голова Сократа, возможно, с портрета Герма, ок. 150 г. до н. Э. (Римская копия с оригинала Лиссипа, ок. 330 г. до н. Э.), Афины

Мозаика Сократа среди семи мудрецов, Баальбек, Музей Бейро / Портрет Сократа в римском доме, Эфес

Живопись

«Смерть Сократа» Жак-Луи Давид / Фото: mymodernmet.com

Жан-Франсуа-Пьер Пейрон «Смерть Сократа» / Фото: mymodernmet.com

Пьер Франческо Мола «Сократ учит молодых людей знаниям» / Лука Джордано – «Сократ»

Николя-Андре Монсьо «Сократ у Аспазии» / Фото: pushkinmuseum.art

«Смерть Сократа» Жак-Луи Давид , фрагмент / Фото: mymodernmet.com

Франсуа-Андре Винсент «Сократ наставляет Алкибадеса» / Фото: pinterest.com