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Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


Главная тема творчества художницы – автопортреты.

Главная тема творчества художницы – автопортреты.

Сегодня художница Фрида Кало считается одной из самых известных личностей в современном искусстве, и огромный интерес представляет всё, что было с ней связано, в том числе и её фотопортреты. Именно последние являются прекрасной возможностью прикоснуться к жизни Фриды, узнать о ней много нового и интересного.

1. Портрет молодой Фриды


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

2. Фрида Кало и сестра Кристина, Мексика


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

3. Фрида в день причастия, 1920 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

4. Юная Фрида Кало


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

5. Фрида Кало. Фото, сделанное её отцом Гильермо Кало, 1926 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

6. Портрет Фриды, 1923 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

7. Фрида Кало в костюме на семейном снимке, 1924 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

8. Фото с родственниками, 1924 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

9. Фрида в мужском костюме, 1926 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

10. Тина Модотти и Фрида Кало


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

11. Фрида и Кристина Кало, 1926 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

12. Молодая Фрида с книгой, 1926 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

13. Сестры Кало, Фрида и Кристина


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

14. Фрида с семьей, 1926 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

15. Фрида Кало в обективе Эстер Борн


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

16. Молода и красива


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

17. Снимок, сделанный после измены Диего Риверы


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

18. Фрида, постригшая волосы после ссоры с мужем


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

19. Девятнадцатилетняя Фрида Кало, 1927 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

20. Семья художницы, 1926 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

21. Диего Ривера и Фрида Кало в день свадьбы, 1929 год


Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


 

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Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х

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Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-хПодписаться на мой Instagram
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