10 слов, которые выдают вашу неуверенность в себе

Публикуем полезную статью Джона Брэндона, бизнес-колумниста журнала Time, в которой он рассказывает, каким образом мы транслируем окружающим нашу неуверенность в себе и как этого избежать.



В этом месяце я получил 972 электронных письма — примерно столько же, сколько в прошлом. Это не считая сотен мейлов, которые сервис Gmail сваливает в отдельные папки — ответы на мои сообщения, обновления соцсетей и рекламный мусор.









Я в совершенстве овладел искусством навигации в почте (при помощи клавиш «пропустить» и «переслать»), но есть ещё одна вещь, в которой я преуспел даже больше — я научился распознавать отсутствие уверенности в себе.



В большинстве случаев кто-то пытается рассказать мне о своем продукте или звонит журналист с просьбой дать комментарий по вопросу, связанному с моей профессиональной областью — маркетингом. Иногда бывают «холодные звонки» от тех, кого я не знаю, и мне нужно лишь пару минут, чтобы понять — это звонок специалиста специалисту или мой номер просто был в базе, которую выдали сотруднику.



Часто они сообщают, что «в целом» чем-то занимаются. Иногда кто-то рассказывает о бизнес-идее, которая, «как ожидается», выстрелит. Попадаются и совсем робкие звонки и письма, которые заставляют меня усомниться, соображает ли собеседник хоть немного в том, о чем мы говорим.



Как я это определяю? Существуют слова, с помощью которых можно легко понять, насколько человек уверен в себе, в своей компетенции и в качестве товара, который он хочет вам продать. Если они присутствуют в письме, для меня это четкий сигнал: что-то не так. Раз даже отправитель не уверен в своем продукте или идее, мне уж тем более не стоит тратить на нее время.



Я могу

Вряд ли

В целом / обычно

Я подозреваю

Невозможно

Меня беспокоит

Я сомневаюсь

Нужно

Сложно / трудно

Вероятно