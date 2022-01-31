Композитная черепица – современный надежный кровельный материал

Композитная черепица – разновидность металлочерепицы, достаточно популярный в строительстве материал. Она долговечна и выпускается в широком ассортименте. Её часто называют — Металлочерепица с посыпкой, с каменным напылением, крошкой. С помощью композитной черепицы возможно создание выразительного дизайна. Композитная черепица может применяться как при восстановлении кровли, так и при возведении новых домов.



Композитная черепица способна выдерживать серьезные порывы ветра, большое количество лежащего на крыше снега, удары. Она не страдает от механических воздействий. Благодаря наличию специального слоя композитная черепица не подвергается коррозии. Характеристики композитной черепицы не ухудшаются после взаимодействия с химическими веществами. Она не воспламеняется и вообще не горит, спокойно переносит резкие перепады температур. На композитной черепице не размножаются грибки и насекомые.



Данный кровельный материал способен служить при условии правильного монтажа в течение нескольких десятков лет. Кроме этого черепица полностью экологична, не выделяет никаких вредных веществ в атмосферу. Ее легко укладывать, потому что она обладает небольшим весом.



Чтобы получить определенную форму, можно гнуть и резать листы.



Небольшая масса. Композитная черепица не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции и не требуется монтировать усиленный каркас. В связи с этим такой выбор является предпочтительным, когда требуется обновление старых крыш.



Стойкий яркий цвет, сохраняющийся десятилетиями.



Устойчивость к коррозии.



Не воспламеняется и не поддерживает процессы горения.



Хорошая шумоизоляция, что позволяет дополнительно не применять изолирующие материалы.



Дешевле керамических покрытий.



Простой монтаж и эксплуатация.



Благодаря этому укладка композитной черепицы обычно занимает минимальное время. Черепица не нуждается в усиленной обрешетке, поэтому и общая стоимость работ заметно снижается. Поверхность после укладки не требует особого ухода, потому что акриловый слой является самоочищаемым.Композитная черепица выпускается в различных исполнениях. Можно выбрать определенные цветовые решения, текстуру, тип профиля. О кровельном материале лестно отзываются специалисты, работающие над созданием своих дизайнерских проектов. Также большим преимуществом композитной черепицы является нестандартный дизайн и яркие тона, преображающие внешний облик здания.Перечислим еще раз наиболее весомые преимущества этого кровельного материала: