Лайфхаки по покраске стен и не только

Покраска стен может стать не таким простым занятием, если не знать некоторых хитростей, которые давно известны мастерам, отдавшим много лет этой работе. Узнайте 7 полезных лайфхаком по покраске стен и не только!







Если вам нужно заклеить стену, чтобы не закрасить какую-то часть (или это часть декоративной техники), то, чтобы получить ровные линии, смажьте края скотча силиконом. Тогда, после покраски, когда вы уберёте скотч, края получатся идеально ровные, а не рваные!







Шпатлёвку лучше всего замешивать прямо в пакете. Тогда, отрезав уголок, её будет очень легко наносить! Плюс никакой грязи.







От нового валика часто остаются на стенах кусочки материала. Чтобы этого не произошло, перед покраской наклейте на новый валик скотч и затем отклейте. Скотч уберёт лишние нитки.







Если вам нужно покрасить потолок, то возьмите пластиковую крышку от йогурта/сметаны и зафиксируйте на кисти. Теперь краска не будет стекать на руку во время работы!







Если вам нужно что-то покрасить вокруг объекта, на который краска не должна попасть, то просто смажьте её вазилином. После завершения работ аккуратно сотрите краску обычной тряпкой: благодаря слою из вазилина, краску будет очень легко убрать.







Если у вас осталась ручка для валика, то из неё можно сделать интересное приспособление.

Согните металлическую часть в кольцо по диаметру валика. Теперь остатки краски можно убирать с валика с помощью такого нехитрого приспособления!Если вам нужно покрасить что-то аккуратно, ровно, по линии, не задевая рядом объект/стену, то сделайте «маленькую кисточку» из большой. Для этого заклейте малярным скотчем небольшую часть кисти. Теперь у вас получится провести ровную и аккуратную линию, не задев ничего лишнего вокруг!