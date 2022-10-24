С нами не соскучишься!

8 193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Боже, какая ахинея... Как будто все мужчины одинаковы и похожи на партнера автора))))На что мужчины НЕ...
  • Николаевна
    Благодарю вас за этот постКинжал в рукаве и...
  • Любовь Малова
    Есть небольшой сериал "Деньги", который рассказывает об этом Баранове. Сериал очень интересный,советую посмотреть.Гений печатного с...

Лайфхаки по покраске стен и не только

Покраска стен может стать не таким простым занятием, если не знать некоторых хитростей, которые давно известны мастерам, отдавшим много лет этой работе. Узнайте 7 полезных лайфхаком по покраске стен и не только!

Лайфхаки по покраске стен и не только

Если вам нужно заклеить стену, чтобы не закрасить какую-то часть (или это часть декоративной техники), то, чтобы получить ровные линии, смажьте края скотча силиконом. Тогда, после покраски, когда вы уберёте скотч, края получатся идеально ровные, а не рваные!

Лайфхаки по покраске стен и не только

Шпатлёвку лучше всего замешивать прямо в пакете. Тогда, отрезав уголок, её будет очень легко наносить! Плюс никакой грязи.

Лайфхаки по покраске стен и не только

От нового валика часто остаются на стенах кусочки материала. Чтобы этого не произошло, перед покраской наклейте на новый валик скотч и затем отклейте. Скотч уберёт лишние нитки.

Лайфхаки по покраске стен и не только

Если вам нужно покрасить потолок, то возьмите пластиковую крышку от йогурта/сметаны и зафиксируйте на кисти. Теперь краска не будет стекать на руку во время работы!

Лайфхаки по покраске стен и не только

Если вам нужно что-то покрасить вокруг объекта, на который краска не должна попасть, то просто смажьте её вазилином. После завершения работ аккуратно сотрите краску обычной тряпкой: благодаря слою из вазилина, краску будет очень легко убрать.

Лайфхаки по покраске стен и не только

Если у вас осталась ручка для валика, то из неё можно сделать интересное приспособление.

Согните металлическую часть в кольцо по диаметру валика. Теперь остатки краски можно убирать с валика с помощью такого нехитрого приспособления!

Лайфхаки по покраске стен и не только

Если вам нужно покрасить что-то аккуратно, ровно, по линии, не задевая рядом объект/стену, то сделайте «маленькую кисточку» из большой. Для этого заклейте малярным скотчем небольшую часть кисти. Теперь у вас получится провести ровную и аккуратную линию, не задев ничего лишнего вокруг!

Лайфхаки по покраске стен и не только

Ссылка на первоисточник
покраскаСтены
Обсудить

Картина дня

наверх