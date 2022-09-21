Цыгане XXI века

Кто они? Да просто представители городской молодежи, подпитываемые духом бродяжничества, анархистской философией и ненавистью к Маргарет Тэтчер, которые в один прекрасный день вскарабкались на борт старых потрепанных экипажей и променяли удобства современного мира на прелести кочевой свободы.

















Сегодняшние путешественники в стиле нью-эйдж пошли еще дальше: они предпочитают традиционные конные караваны малоэкономичным автофургонам, хотя при этом не чураются современных технологий — таких как мобильные телефоны, ноутбуки и даже Facebook.











В конце 1980-х и все 90-е годы истории про таких маргиналов рассказывались везде и всюду. Поминали их обычно в связи с запретными рейв-вечеринками, столкновениями с полицией, облавами на наркоманов и критическим отношением к уголовному судопроизводству.











Молодежь из среднего класса, к ужасу их благополучных родителей, поддалась очарованию романтического образа жизни с его отсутствием строгих правил и прелестью скитаний. Их парусиновые кибитки бороздят просторы Англии и Европы — от фестиваля к фестивалю, от «сомнительного» сборища до «сомнительного» сборища, часто вызывая раздражение у землевладельцев и местных правоохранительных органов.







И хотя о новых скитальцах за последнее десятилетие было написано не так уж много, их движение не сходит с дистанции и продолжает набирать силу.







Фотограф Йен Маккел (Iain McKell), наблюдавший за небольшой группой странников на протяжении 10 лет, недавно выпустил альбом потрясающих фотографий под названием «Новые цыгане» (издательство Prestel).

Эти снимки отражают перемены в образе жизни современных кочевников. Приняв за образец традиции цыганского табора, многие из них решительно отказались от автотранспортных средств передвижения и перешли на конную тягу.В интервью сайту anothermag.com Йен Макелл рассказал: «Это началось в 1986 году. Группа нью-эйдж-путешественников назвала себя “Конвоем мира” и отправилась в путь на автофургоне. А потом, когда я вернулся в Стоунхендж (Stonehenge) в 2001 году, они сменили название на “Летнее солнцестояние”. Меня поразило это новое “племя”, перешедшее на конную тягу, но использующее все современные технологии , а также солнечную энергию, мобильные телефоны, портативные компьютеры и, конечно, Facebook. Эта комбинация старого и нового пришлась мне по душе — особенно в сочетании с непрерывным движением».«Примечательно то, что никто из этих людей не имеет и никогда не имел никакого отношения к реальным цыганам . Это личный выбор каждого последователя нью-эйдж-идеологии и практики. Дорога, лошади, кибитки — все это живо, актуально и влечет к себе тех, кто не желает подолгу засиживаться на одном месте в погоне за новыми впечатлениями. Они выходцы из нашего социума и нашей культуры, они все же ближе к нам, чем к этническим цыганам».Фотограф, более известный публике своей работой в мире моды, установил тесные дружеские отношения со многими путешественниками — в том числе с родителями, детьми, семейными парами и одиночками.Фотоальбом «Новые цыгане» Йена Маккела, включающий эссе Вала Уильямса (Val Williams) и Эсмеральды Сэнгер (Ezmeralda Sanger), выпущен издательством Prestel и уже поступил в продажу Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)