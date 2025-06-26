Попытались обмануть систему: как разбогатели и на чём погорели первые теневые олигархи СССР

Какой бы жесткой не была система, всё равно найдётся кто-то, кому удастся её обмануть. /Фото: st-dialog.ru

Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер, которых называют первыми теневыми олигархами советской эпохи. /Фото: mirnov.ru

Кто бы мог подумать, что на производстве трикотажа в СССР можно так разбогатеть. /Фото: vk.com

Спекуляция на советской одежде хоть и была незаконнной, но была очень прибыльной. /Фото: cripo.com.ua

Богатый дом и много других привилегий миллионеров стали повседневностью теневых олигархов. /Фото: versia.ru

Дельцы обнаглели настолько, что купили машины, которые у них никак не могли быть. /Фото: russian7.ru

По мнению Зигфрида, если очень хочется денег, то можно и против закона пойти. /Фото: e-news.su

Подпольные миллионеры были уверены, что ни до них, но и их денег никто не доберётся. /Фото: 27sokol.ru

Хрущёв положил конец подпольной трикотажной сети. /Фото: weekend.rambler.ru