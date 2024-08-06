Чифирь: что из себя представляет знаменитый тюремный напиток и почему его лучше никогда не употребля

Даже люди, далекие от мест заключения или от знакомства с людьми, там побывавшими, хотя бы раз да слышали про такой тюремный напиток, как чифирь. При этом большинство граждан наверняка осведомлено о том, что загадочное варево готовят преимущественно из воды и чайной заварки. В таком свете закономерным образом возникает вопрос: а чем в таком случае тот самый чифирь отличается от обычного чая и есть ли в действительности хоть какая-то разница между этими напитками?
Чифирь готовят из чая. /Фото: modasadovod.ru.
Сразу отметим, что хотя чифирь и получается из чайной заварки, чаем этот напиток все-таки не является. Чай в большинстве случаев готовится элементарно: заблаговременно приготовленная заварка или сухой чайный лист заливаются кипятком. Меньше, чем через минуту чай будет готов, после чего в него по усмотрению добавляют молоко, фрукты и сахар. Чифирь в свою очередь готовится совершенно иным образом. С обычным чаем тюремный напиток роднит только использование сухого чайного листа и воды. По своей сути чифирь является напитком, полученным в результате вываривания высококонцентрированной чайной заварки.
Готовят из любого чая. /Фото: dartoffice.ru.
Готовят чифирь как из черного, так и из зеленого сухого чая. Идеальным считается вариант с использованием мелколистового черного чая какой-нибудь дешевой марки. В случае с использованием крупного листа или зеленого чая заварки для приготовления напитка приходится брать больше. В отличие от нормального чая, при приготовлении тюремного чифиря в заварочный сосуд сначала наливают воду, которую доводят до состояния кипения. Затем сверху насыпают чайный лист в объеме 2-4 спичечных коробка на одну эмалированную кружку. Чай при этом не перемешивают с водой, а сосуд с кипятком накрывают крышкой. После этого ждут 10-15 минут, пока напиток настоится. Пьют чифирь сразу, обязательно горячим.
Напиток так себе. /Фото: omtea.ru.
Приготовления чифиря среди заколоченных по-своему сакрализировано. В зависимости от конкретной «зоны» среди заключенных могут существовать свои специфические традиции приготовления этого напитка. Например, где-то чифирь после заваривания еще несколько раз греют, практически доводя до кипения. В других местах этот пойло могут готовить, в том числе на молоке. Однако, вне зависимости от местных особенностей приготовления, любой чифирь является достаточно сильным психостимулятором. Получается это благодаря тому, что абсолютно любой чай содержит в своем составе вещество известное как кофеин.
Чифир достаточно вреден. /Фото: myseldon.com.
Так, например, в 230 мл обычного зеленого чая содержится 30-45 мг кофеина. В черном чае порция этого вещества может варьироваться от 25-90 мг. Для сравнения в растворимом кофе кофеина будет 25-175 мг, в заварном кофе 95-200 мг в экспрессо до 720 мг. В среднестатистическом энергетике содержится до 80 мг кофеина. Таким образом учитывая концентрацию чайной заварке в чифире, не сложно догадаться, что порция вводимого в организм человека кофеина будет вполне сопоставима с несколькими кружками заварного кофе! Именно благодаря высокой порции кофеина чифирь так бодрит и тонизирует в человека в ближайшие 30-50 минут.
Кофеин вреден! /Фото: myseldon.com.
Однако, по этой же причине он становится опасным, так как оказывает пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а кроме того, способствует развитию кофеиновой зависимости. Как и в случае с другими психостимуляторами по прошествии часа тонизирующий эффект сменяется угнетением организма. Человек становится вялым, сонливым, слабым, а его настроение ухудшается, что подталкивает употреблять напитки с кофеином снова и снова. В добавок к этому чифирь обладает и другими неприятными побочными эффектами вроде запоров и диареи.
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