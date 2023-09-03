Наверное, каждая хозяйка мечтает о том, чтобы у нее дома всегда было чисто. Но при этом далеко не все любят убираться, особенно после тяжелого рабочего дня или на выходных, когда хочется посвятить время себе.







Именно поэтому в арсенале всегда нужно иметь полезные лайфхаки, которые помогут навести порядок за считанные минуты. Предлагаем взять несколько таких хитростей на заметку.



Лайфхак 1: Запах в холодильнике исчезнет благодаря газете

Лайфхак 2: Горчичный порошок уберет запах из банок от консервированных продуктов

Лайфхак 3: Для борьбы с плесенью в ванной используйте бумажное полотенце

Лайфхак 4: Духовка станет идеально чистой после лимонной кислоты

Лайфхак 5: Емкости с узким горлышком удобно чистить яичной скорлупой

Лайфхак 6: Варочная поверхность будет блестеть после фена

Лайфхак 7: Сильный напор воды увеличивает количество пены

Лайфхак 8: Смесители будут блестеть после масла

Газету можно использовать двумя способамиЭту хитрость активно использовали еще наши мамы и бабушки, поэтому у нас нет никаких оснований не доверять данному приему. Чтобы избежать появления в холодильнике неприятного запаха, нужно положить скомканный лист газеты на блюдце, обильно опрыскать его водой из пульверизатора и поставить на среднюю полку. Мокрая газета впитывает в себя неприятный аромат, а когда вы ее выбросите, в холодильнике снова будет пахнуть чистотой и свежестью.Также некоторые хозяйки рекомендуют использовать газету для профилактических целей, а точнее – класть ее на дно ящика с овощами и фруктами. Она будет поглощать лишнюю влагу, благодаря чему продукты долгое время не будут гнить и плесневеть.Смешайте горчицу с водой и помойте банку.Если вы и члены вашей семьи любят консервированные овощи и фрукты, варенье, соусы, но наверняка вы не раз сталкивались проблемой чистки стеклянных банок. После того, как съели содержимое, тару обязательно нужно хорошо вымыть, чтобы иметь возможность в дальнейшем ее использовать. Но иногда даже после нескольких процедур мытья и стерилизации не получается вывести запах уксуса и других кислых продуктов.В этом случае на помощь придет обычная горчица. Положите в грязную банку чайную ложку готовой горчицы или порошка, закройте крышкой, хорошо взболтайте, а затем промойте чистой водой и отправьте сушиться. Горчица станет прекрасным нейтрализатором запаха.Бумажное полотенце нужно пропитать белизной.В ванной комнате практически всегда тепло и влажно, поэтому она является идеальным место для развития бактерий и плесени. Даже если в санузле хорошая вытяжка или вы всегда оставляете дверь открытой после банных процедур, полностью обезопасить себя от появления вредных микроорганизмов все равно не получится.Конечно, лучше постараться предотвратить проблему, но если вы уже заметили плесень на светлых швах между плиткой, необходимо принимать меры. Для этого возьмите бумажное полотенце, пропитайте его самым простым отбеливателем, приклейте на кафель и оставьте на несколько часов. По истечении времени снимите полотенце и хорошо промойте плитку чистой водой. Белизна не только справится с плесенью, но и качественно отбелит швы.Поставьте в духовку противень с водой и лимонной кислотой.Кухня требует постоянного и тщательного ухода. Хватает пары часов, проведенных здесь за готовкой, чтобы все поверхности покрылись пятнами жира, разводами от воды и прочими загрязнениями. Но если столешницу или фартук просто можно протереть влажной тряпкой, чтобы избавиться от пятен, то с духовкой и противнями все гораздо сложнее. Как минимум, нужно морально настроиться. Или же использовать секретный ингредиент, который позволит моментально избавиться от пригоревшего жира и нагара, не прилагая особых усилий. Речь идет о лимоне или лимонной кислоте.В грязный противень налейте воды, чтобы она полностью покрыла дно, насыпьте несколько столовых ложек лимонной кислоты и добавьте средство для мытья посуды. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и установите таймер на 30 минут. При нагревании пары будут оседать на стенках и разрушать загрязнения, поэтому по истечении времени вам останется лишь убрать их обычной губкой или тряпкой.Яичная скорлупа действует как скраб.Пожалуй, самой сложной в уходе является посуда с узким горлышком: банки, графины, бутылки, бокалы – неважно, что именно нужно очистить, все равно процесс превращается в настоящий квест. Хорошо хозяйкам, у которых есть посудомоечная машина – она отмоет посуду без особого труда. Но если такого супер-помощника нет? Тогда приходится прибегать к народным средствам, а именно – яичной скорлупе.Налейте в вазу или бутылку, которую нужно отмыть, небольшое количество горячей воды, добавьте несколько капель средства для мытья посуды и измельченную яичную скорлупу. Благодаря острым краям, она с легкостью очистит посуду изнутри от загрязнений, действуя по аналогии со скрабом. Просто, быстро и эффективно!Нагрейте феном варочную поверхность.Плиту тоже нельзя назвать простой в уходе. Мыть ее после каждого процесса готовки не сильно хочется, но если этого не делать, жир и частички пищи засыхают и усложняют чистку в несколько раз. Надеяться на помощь бытовой химии не приходится – сейчас сложно найти действительно эффективное средство без агрессивного состава, которым можно пользовать без маски и перчаток. Что же тогда делать? Делимся интересной хитростью.Все жиры окисляются и расщепляются при температуре 100 градусов. Все, что вам нужно сделать, нанести чистящее средство на варочную поверхность, накрыть плиту пищевой пленкой, а затем хорошо прогреть феном. Чем больше загрязнений на поверхности, тем дольше должен работать фен. После этого снимите пленку и уберите раскисшую грязь влажной тряпкой или губкой. Фен поможет усилить эффективность чистящего средства и быстрее привести плиту в порядок.Пену нужно налить в колпачок и подставить под напор воды.Что может быть лучше расслабляющей ванны с пеной после тяжелого рабочего дня? Вот только количество пены не всегда радует – если купить средство плохого качества, придется выливать в воду чуть ли не половину бутылки, чтобы добиться желаемого эффекта. Но вряд ли такое решение можно назвать экономичным. Предлагаем поступить по-другому.Возьмите колпачок от флакона, налейте в него пену, подставьте под сильную струю воды и оставьте на некоторое время. Напор воды отлично взобьет пену, наполнит комнату приятным ароматом, и вы сможете наслаждаться большим количеством пузырьков.Смажьте маслом кран в ванной.Когда заходишь в ванную комнату, первое, чтоб бросается в глаза – это смеситель. Именно от его внешнего вида зависит общее восприятие санузла, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы он всегда был чистым и опрятным. Речь идет не только об отсутствии пятен, разводов, известкового налета. Также очень важно, чтобы смеситель блестел.Для полировки сантехники подойдет любое масло, которое есть на вашей кухне – растительное, оливковое, миндальное и пр. Сначала нужно вымыть смеситель любым средством, которое вы используете для чистки, а затем следует смочить ватный диск в масле и со всех сторон протереть кран. Он будет блестеть, как новый. Кстати, для этих целей также можно использовать лимонный сок.