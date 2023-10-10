Как в СССР жили без дней недели и чем все это закончилось

Мы привыкли, что рабочая неделя — пятидневная, а в субботу и воскресенье можно отдохнуть. Но ситуация с днями недели менялась в нашей стране многократно. Когда большевики пришли к власти, они решили ввести революционные изменения в уклад жизни советских людей. Календарь был радикально изменен. Читайте в материале, как советские люди пережили шестидневку и семидневку, как назывались дни недели и почему у чиновников в пятницу сокращенный рабочий день.
Что такое «неделя» у славян и почему в ней 7 дней
По легенде Бог создал Землю за 6 дней, а седьмой сделал днем отдыха. /Фото: danceon.ru
Если обратиться к истории, то у славян слово «неделя» обозначала один день, а именно воскресенье. В это день «нет дел», трудиться было нельзя исходя из религиозных соображений. Правила привычной 7-дневной недели взяты из Ветхого Завета. Согласно легенде, мир был сотворен Богом за 6 дней, а когда наступил седьмой, создатель решил отдохнуть и полюбоваться на то, что он сотворил. Соответственно седьмой день следовало посвящать не труду, а только Богу. В христианской религии это воскресенье, мусульмане отдыхают в пятницу, а иудеи в субботу. К 7-дневной неделе всегда привязывали ритуалы, быт, обряды, посещение храмов. Поскольку большевики декларировали атеизм, дореволюционный календарь было решено изменить. 1929 год ознаменовался изданием указа об отмене семидневной недели и введении нового, прогрессивного календаря (с 1930 года он был сделан всеобщим и обязательным).
Советская пятидневка и как людей разделили на группы
В народе «пятидневку» называли «непрерывкой». /Фото: sun9-79.userapi.com
Ввели пятидневку, при которой рабочими были 4 дня, а пятый предназначался для отдыха. Вместо названий (понедельник, вторник и т.д.) появились «первый (второй, третий и др.) день пятидневки». Интересно, что все дни были разными у трудящихся, которых разделили на 5 «цветных» групп. Трудящиеся стали зелеными и желтыми, а также использовали красный, розовый и фиолетовый цвет. При этом начало пятидневки у разных групп выпадало на разные дни. Сломались не только религиозные правила, но и привычный быт. Например, муж мог трудиться по зеленой схеме, а жена — по желтой. В этом случае им приходилось проводить выходные порознь. Оставалось всего 5 совместных праздничных дней: 22 апреля (родился Ленин), майские праздники, 7 и 8 ноября.
Таким образом, пятидневка — это триста шестьдесят дней с праздниками в количестве пяти. И никаких четвергов, вторников и так далее.
В качестве официальной причины для отмены классической недели было указано движение к максимальной индустриализации, потому что пятидневка — это непрерывная работа без выходных. Трудящиеся работали каждый день, а нагрузки на транспорт энергосистему и общепит были якобы распределены четко и равномерно.
Календарь пятидневки. /Фото: i.pinimg.com
«Пятидневку» критиковали и ненавидели, причем и на производстве, и в народе. Супруги возмущались, что отдыхать им приходится порознь, а на предприятиях, где ранее оборудование закреплялось за бригадами и рабочими, на четыре станка приходили работать пять человек. Вроде, как и результативность использования станков шла вверх (по крайней мере в теории), однако практика показала потерю ответственности. Поэтому долго такой порядок не продержался.
Переход на «шестидневку» и «семидневка» сороковых годов
Кадр из фильма «Волга-Волга».
В 1931 году «пятидневка», не давшая желаемого эффекта, была заменена на «шестидневку». Советские люди получили выходные, которые устанавливались по датам: это был шестой, двенадцатый, восемнадцатый, двадцать четвертый и тридцатый день месяца. Так как февраль — месяц короткий, то нашли простой выход: выходным сделали первое марта. Если пересмотреть кинокомедию «Волга-Волга», то можно увидеть новые, «прогрессивные» названия дней недели на заставках. Современным людям очень странно лицезреть такие надписи — «Первый (второй, третий и т.д) день шестидневки» — ведь куда привычнее было прочитать «наступил вторник». Такой уклад действовал до 1940 года. В июне, 26 числа, вышел указ, в котором был прописан рабочий лень длиною 8 часов и рабочая неделя в 7 дней. Кроме того, трудящимся запрещалось самовольно покидать место работы. С введением указа выходных стало еще меньше, ведь осталось лишь воскресенье. А привычный сегодня и всеми любимый день 1 января не считался выходным. Люди с утра выходили на работу, и так продолжалось до 1947 года.
Большевики стремились изменить все, в том числе и календарь.
Как ухитрялись отрабатывать «сорок первый час» и почему чиновники в пятницу работают меньше
До 1967 года советские люди отдыхали только в воскресенье. /Фото: bidspirit-images.global.ssl.fastly.net
Итак, до мaрта 1967 года советским людям приходилось работать 6 дней в неделю с одним выходным в воскресенье. Кстати, когда в 1940 году дни снова стали называть как раньше (суббота, воскресенье и т.д.), первым днем для отсчета начала недели считалось воскресенье. Эта ситуация изменилась только после появления 5-дневной рабочей недели, имеющей 2 свободных дня, субботний и воскресный.
Революционные перемены коснулись и продолжительности работы. До 1967 года трудящиеся СССР работали по семь часов (понедельник-пятница), а вот в субботу работа заканчивалась раньше на целый час. В итоге неделя работы содержала 41 час. Когда в 1967 году была принята 5-дневная рабочая неделя, возник вопрос — а что делать с этим лишним часом? Были предприняты попытки решить проблему, и они были самыми разными. Например, некоторые предприятия ввели так называемые «черные» субботы, то есть рабочие. Был еще один вариант: рабочий день сделали таким, что он длился 8 часов 12 минут. Еще один способ, который применяли: сокращение перерыва на обед с 60 минут до 48. Переход на сорокачасовую рабочую неделю произошел только в 1992 году. Кажется, необходимость в лишних 12 минутах отпала сама собой, однако власть решила иначе и сохранила чиновникам сокращенный обеденный перерыв. Потому люди, находящиеся на государственной службе и по сей день, работают в пятницу на час меньше.
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