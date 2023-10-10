Как в СССР жили без дней недели и чем все это закончилось

Что такое «неделя» у славян и почему в ней 7 дней

По легенде Бог создал Землю за 6 дней, а седьмой сделал днем отдыха. /Фото: danceon.ru

Советская пятидневка и как людей разделили на группы

В народе «пятидневку» называли «непрерывкой». /Фото: sun9-79.userapi.com

Календарь пятидневки. /Фото: i.pinimg.com

Переход на «шестидневку» и «семидневка» сороковых годов

Кадр из фильма «Волга-Волга».

Большевики стремились изменить все, в том числе и календарь.

Как ухитрялись отрабатывать «сорок первый час» и почему чиновники в пятницу работают меньше

До 1967 года советские люди отдыхали только в воскресенье. /Фото: bidspirit-images.global.ssl.fastly.net