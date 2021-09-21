Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Вы когда-нибудь задумывались, каким наш мир представляется людям с неспособностью различать цвета так, как большинство из нас? Эта статья позволит вам составить об этом представление.



Несмотря на название, цветослепота не означает, что люди, страдающие этим отклонением, видят всё чёрно-белым. На самом деле 99 процентов из них видят цвет, так что корректней будет использовать термин «дефицит цветового зрения». Согласно данным сайта color-blindness.com примерно 0,5% женщин (то есть 1 из 200) и 8% мужчин (1 из 12) страдают той или иной формой дальтонизма.



К примеру дейтераномалия – это отклонение, при котором цвета представляются чуть поблёкшими, протанопия – это когда всё кажется несколько зеленей, чем на самом деле, а тританопия означает преобладание зеленовато-розоватых тонов. И только около 0,00003% населения Земли лишены возможности видеть цвета абсолютно – это называется монохромазия. Ниже вы увидите какой представляется та или иная картина людям с разными отклонениями в восприятии цветов.



Нормальное зрение — так видят цвета люди с нормальным зрением

Дейтераномалия

Протанопия

Тританопия

Полная цветослепота

А теперь несколько примеров: