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Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Вы когда-нибудь задумывались, каким наш мир представляется людям с неспособностью различать цвета так, как большинство из нас? Эта статья позволит вам составить об этом представление.

Несмотря на название, цветослепота не означает, что люди, страдающие этим отклонением, видят всё чёрно-белым. На самом деле 99 процентов из них видят цвет, так что корректней будет использовать термин «дефицит цветового зрения». Согласно данным сайта color-blindness.com примерно 0,5% женщин (то есть 1 из 200) и 8% мужчин (1 из 12) страдают той или иной формой дальтонизма.

К примеру дейтераномалия – это отклонение, при котором цвета представляются чуть поблёкшими, протанопия – это когда всё кажется несколько зеленей, чем на самом деле, а тританопия означает преобладание зеленовато-розоватых тонов. И только около 0,00003% населения Земли лишены возможности видеть цвета абсолютно – это называется монохромазия. Ниже вы увидите какой представляется та или иная картина людям с разными отклонениями в восприятии цветов.

Нормальное зрение — так видят цвета люди с нормальным зрением


Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Дейтераномалия


Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Это самый распространённый тип цветослепоты. Дейтераномалией страдает примерно 4,63% мужчин и 0,36% женщин. Многие из них даже не догадываются об этом.
Они всего лишь видят цвета несколько более тусклыми, особенно красный и зелёный.

Протанопия


Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Страдающие протанопией видят красный и зелёный цвета довольно блёклыми, а жёлтый и синий почти такими же, как и люди с нормальным зрением. Этот тип встречается только у одного процента мужчин.

Тританопия


Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Людям с тританопией весь мир кажется розовато-зеленоватым. Это очень редкая форма цветослепоты, которой страдают только примерно 0.0001% мужчин и женщин.

Полная цветослепота


Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Это редчайшая форма цветослепоты. Ей страдают всего лишь 0,00003% всех людей.

А теперь несколько примеров:


Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Каким видят окружающий нас мир дальтоники

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