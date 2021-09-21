Каким видят окружающий нас мир дальтоники

Вы когда-нибудь задумывались, каким наш мир представляется людям с неспособностью различать цвета так, как большинство из нас? Эта статья позволит вам составить об этом представление.
Несмотря на название, цветослепота не означает, что люди, страдающие этим отклонением, видят всё чёрно-белым. На самом деле 99 процентов из них видят цвет, так что корректней будет использовать термин «дефицит цветового зрения». Согласно данным сайта color-blindness.com примерно 0,5% женщин (то есть 1 из 200) и 8% мужчин (1 из 12) страдают той или иной формой дальтонизма.
К примеру дейтераномалия – это отклонение, при котором цвета представляются чуть поблёкшими, протанопия – это когда всё кажется несколько зеленей, чем на самом деле, а тританопия означает преобладание зеленовато-розоватых тонов. И только около 0,00003% населения Земли лишены возможности видеть цвета абсолютно – это называется монохромазия. Ниже вы увидите какой представляется та или иная картина людям с разными отклонениями в восприятии цветов.
Нормальное зрение — так видят цвета люди с нормальным зрением
Дейтераномалия
Это самый распространённый тип цветослепоты. Дейтераномалией страдает примерно 4,63% мужчин и 0,36% женщин. Многие из них даже не догадываются об этом. Они всего лишь видят цвета несколько более тусклыми, особенно красный и зелёный.
Протанопия
Страдающие протанопией видят красный и зелёный цвета довольно блёклыми, а жёлтый и синий почти такими же, как и люди с нормальным зрением. Этот тип встречается только у одного процента мужчин.
Тританопия
Людям с тританопией весь мир кажется розовато-зеленоватым. Это очень редкая форма цветослепоты, которой страдают только примерно 0.0001% мужчин и женщин.
Полная цветослепота
Это редчайшая форма цветослепоты. Ей страдают всего лишь 0,00003% всех людей.
А теперь несколько примеров:
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