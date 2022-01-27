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Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX века


Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX века.

Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX века.

Сегодня выбор моделей купальников просто огромен - от суперзакрытых буркини до "уж куда больше открытых" бикини. А ведь ещё лет 100 назад всё было по-другому. За благопристойным видом купальщиков следили специальные люди, а за недостаточную длину купального костюма можно было получить штраф. Впрочем, лучше один раз увидеть, как это было...

1. Пляжный сезон


Две девушки на пляже в 1890 году.

Две девушки на пляже в 1890 году.

 

2. Пляж в Остенде


Купающиеся на пляже в Остенде. Бельгия, 1911 год.

Купающиеся на пляже в Остенде. Бельгия, 1911 год.

 

3. Для тех, кто не умеет плавать


Туристы купаются в море, используя специальные канаты, привязанные к купальным машинам.

Туристы купаются в море, используя специальные канаты, привязанные к купальным машинам.

 

4. Отдыхающие


Отдыхающие на пляже. США, Флорида, 1904 год.

Отдыхающие на пляже. США, Флорида, 1904 год.

 

5. Купальные костюмы


Купальные костюмы начала XX века.

Купальные костюмы начала XX века.

 

6. Отдыхающие на пляже


Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си, Эссекс. Англия, 1919 год.

Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си, Эссекс. Англия, 1919 год.

 

7. Пляж Венеция в Лос-Анджелесе


Венис Бич или пляж Венеция. Этот пляж признан лучшим пляжем города во всех рейтингах. США, Лос-Анджелес, 1920 год.

Венис Бич или пляж Венеция. Этот пляж признан лучшим пляжем города во всех рейтингах. США, Лос-Анджелес, 1920 год.

 

8. Дети в палатке на пляже


Дети в палатке на пляже в городе Клактон. Англия, 1912 год.

Дети в палатке на пляже в городе Клактон. Англия, 1912 год.

 

9. Безопасность превыше всего


В начале XX века не было надувных матрасов, нарукавников и плавательных кругов. Поэтому дети купались с помощью специальных канатов, обеспечивающих некую безопасность. Пляж в Трувиль, Франция, 1913 год.

В начале XX века не было надувных матрасов, нарукавников и плавательных кругов.
Поэтому дети купались с помощью специальных канатов, обеспечивающих некую безопасность. Пляж в Трувиль, Франция, 1913 год.

 

10. Неизменные атрибуты детских игр


Ведёрко и лопатка - неизменные атрибуты детских игр на пляже вот уже почти 100 лет. Ребёнок на пляже в Саутенд. Англия, 1922 год.

Ведёрко и лопатка - неизменные атрибуты детских игр на пляже вот уже почти 100 лет. Ребёнок на пляже в Саутенд. Англия, 1922 год.

 

11. Строгие требования


Полицейский измеряет у девушки на пляже длину купальника на соответствие его размеров установленным требованиям. США, Вест Палм Бич, 1925 год.

Полицейский измеряет у девушки на пляже длину купальника на соответствие его размеров установленным требованиям. США, Вест Палм Бич, 1925 год.

 

12. Девушки в купальниках


Девушки в купальниках фотографируются, 1918 год.

Девушки в купальниках фотографируются, 1918 год.

 

13. Ребёнок с зонтиком


Ребёнок с зонтиком на пляже в 1920 году.

Ребёнок с зонтиком на пляже в 1920 году.

 

14. Семейный отдых


Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX века

Семейный отдых у моря в Клактоне. Англия,1922 год.

 

15. Юные сёрфингистки


Девушки с большими досками для серфинга в начале XX века.

Девушки с большими досками для серфинга в начале XX века.

 

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Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX века

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Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX векаПодписаться на мой Instagram
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