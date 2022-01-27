Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX века.
Сегодня выбор моделей купальников просто огромен - от суперзакрытых буркини до "уж куда больше открытых" бикини. А ведь ещё лет 100 назад всё было по-другому. За благопристойным видом купальщиков следили специальные люди, а за недостаточную длину купального костюма можно было получить штраф. Впрочем, лучше один раз увидеть, как это было...
1. Пляжный сезон
Две девушки на пляже в 1890 году.
2. Пляж в Остенде
Купающиеся на пляже в Остенде. Бельгия, 1911 год.
3. Для тех, кто не умеет плавать
Туристы купаются в море, используя специальные канаты, привязанные к купальным машинам.
4. Отдыхающие
Отдыхающие на пляже. США, Флорида, 1904 год.
5. Купальные костюмы
Купальные костюмы начала XX века.
6. Отдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си, Эссекс. Англия, 1919 год.
7. Пляж Венеция в Лос-Анджелесе
Венис Бич или пляж Венеция. Этот пляж признан лучшим пляжем города во всех рейтингах. США, Лос-Анджелес, 1920 год.
8. Дети в палатке на пляже
Дети в палатке на пляже в городе Клактон. Англия, 1912 год.
9. Безопасность превыше всего
В начале XX века не было надувных матрасов, нарукавников и плавательных кругов. Поэтому дети купались с помощью специальных канатов, обеспечивающих некую безопасность. Пляж в Трувиль, Франция, 1913 год.
10. Неизменные атрибуты детских игр
Ведёрко и лопатка - неизменные атрибуты детских игр на пляже вот уже почти 100 лет. Ребёнок на пляже в Саутенд. Англия, 1922 год.
11. Строгие требования
Полицейский измеряет у девушки на пляже длину купальника на соответствие его размеров установленным требованиям. США, Вест Палм Бич, 1925 год.
12. Девушки в купальниках
Девушки в купальниках фотографируются, 1918 год.
13. Ребёнок с зонтиком
Ребёнок с зонтиком на пляже в 1920 году.
14. Семейный отдых
Семейный отдых у моря в Клактоне. Англия,1922 год.
15. Юные сёрфингистки
Девушки с большими досками для серфинга в начале XX века.
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