Уникальные ретро фотографии о том, как отдыхали на пляжах в начале XX века.

1. Пляжный сезон

Две девушки на пляже в 1890 году.

2. Пляж в Остенде

Купающиеся на пляже в Остенде. Бельгия, 1911 год.

3. Для тех, кто не умеет плавать

Туристы купаются в море, используя специальные канаты, привязанные к купальным машинам.

4. Отдыхающие

Отдыхающие на пляже. США, Флорида, 1904 год.

5. Купальные костюмы

Купальные костюмы начала XX века.

6. Отдыхающие на пляже

Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си, Эссекс. Англия, 1919 год.

7. Пляж Венеция в Лос-Анджелесе

Венис Бич или пляж Венеция. Этот пляж признан лучшим пляжем города во всех рейтингах. США, Лос-Анджелес, 1920 год.

8. Дети в палатке на пляже

Дети в палатке на пляже в городе Клактон. Англия, 1912 год.

9. Безопасность превыше всего

Поэтому дети купались с помощью В начале XX века не было надувных матрасов, нарукавников и плавательных кругов.Поэтому дети купались с помощью специальных канатов, обеспечивающих некую безопасность. Пляж в Трувиль, Франция, 1913 год.

10. Неизменные атрибуты детских игр

Ведёрко и лопатка - неизменные атрибуты детских игр на пляже вот уже почти 100 лет. Ребёнок на пляже в Саутенд. Англия, 1922 год.

11. Строгие требования

Полицейский измеряет у девушки на пляже длину купальника на соответствие его размеров установленным требованиям. США, Вест Палм Бич, 1925 год.

12. Девушки в купальниках

Девушки в купальниках фотографируются, 1918 год.

13. Ребёнок с зонтиком

Ребёнок с зонтиком на пляже в 1920 году.

14. Семейный отдых

Семейный отдых у моря в Клактоне. Англия,1922 год.

15. Юные сёрфингистки

Девушки с большими досками для серфинга в начале XX века .