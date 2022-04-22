Как сохранить хлеб свежим даже через месяц: хитрость, которая пригодится всем

Всё ещё выбрасываете черствый хлеб?

Бутерброды – наше всё.

Шаг 1

Хлеб должен быть свежим.

Шаг 2

Не забудьте о пергаменте или вощёной бумаге!

Шаг 3

Чем меньше воздуха будет в пакете, тем лучше.

Ничем не хуже свежего.

Приятного аппетита!