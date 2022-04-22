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Как сохранить хлеб свежим даже через месяц: хитрость, которая пригодится всем


Всё ещё выбрасываете черствый хлеб?

Всё ещё выбрасываете черствый хлеб?

 

Хлеб – всему голова. Жаль только, что «голова» эта так недолговечна. И если вы не относитесь к числу тех, кто обожает бутерброды на завтрак, обед и ужин, то немалая порция хлеба наверняка испортится куда быстрее, чем будет съедена. Зачем же переводить продукты? Лучше узнайте, как сохранить хлеб практически свежим на долгие месяцы.


Бутерброды – наше всё.

Бутерброды – наше всё.

 

Все семьи делятся на два типа: у одних хлеб моментально «улетает» на бутерброды, у других – в мусорное ведро по причине черствости или, что ещё хуже, плесени. Тем, кто не отличается особым мучным аппетитом, но и не может полностью отказаться от тостов и сэндвичей, точно стоит попробовать эту маленькую хитрость. Она поможет сохранять хлеб свежим на целых полгода, а то и больше. Имя ей – заморозка. Но не всё столь просто. Замораживать нужно правильно. И вот пошаговая инструкция.

Шаг 1


Хлеб должен быть свежим.

Хлеб должен быть свежим.

 

Хлеб для заморозки нужно использовать исключительно свежий. Самый максимум, через сутки после вскрытия упаковки или выпекания. Цельную буханку нарежьте ломтиками средней толщины.

Шаг 2


Не забудьте о пергаменте или вощёной бумаге!

Не забудьте о пергаменте или вощёной бумаге!

 

Возьмите противень, накройте его листом вощёной бумаги, а сверху положите ломтики хлеба.
Отправляйте всю конструкцию в морозильную камеру до полной заморозки. Слой бумаги обязателен, потому что отдирать (буквально) примёрзший хлеб от противня – то ещё развлечение.

Шаг 3


Чем меньше воздуха будет в пакете, тем лучше.

Чем меньше воздуха будет в пакете, тем лучше.

 

После того, как хлеб полностью замёрз, оперативно переложите ломтики в пакет с застёжкой «зип-лок». Не забудьте выпустить из пакета весь воздух.
Ничем не хуже свежего.

Ничем не хуже свежего.

 

Когда захочется полакомиться бутербродами, достаньте из пакета только то количество ломтиков, которое собираетесь съесть. Отправляйте их в тостер или, если время ждёт, дайте «оттаять». Хлеб будет на 95% таким же вкусным, как и свежий. И уж точно получше «вчерашнего».
Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

 

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Как сохранить хлеб свежим даже через месяц: хитрость, которая пригодится всем

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Как сохранить хлеб свежим даже через месяц: хитрость, которая пригодится всемПодписаться на мой Instagram
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