Как сохранить хлеб свежим даже через месяц: хитрость, которая пригодится всем

Всё ещё выбрасываете черствый хлеб?
Хлеб – всему голова. Жаль только, что «голова» эта так недолговечна. И если вы не относитесь к числу тех, кто обожает бутерброды на завтрак, обед и ужин, то немалая порция хлеба наверняка испортится куда быстрее, чем будет съедена. Зачем же переводить продукты? Лучше узнайте, как сохранить хлеб практически свежим на долгие месяцы.
Бутерброды – наше всё.
Все семьи делятся на два типа: у одних хлеб моментально «улетает» на бутерброды, у других – в мусорное ведро по причине черствости или, что ещё хуже, плесени. Тем, кто не отличается особым мучным аппетитом, но и не может полностью отказаться от тостов и сэндвичей, точно стоит попробовать эту маленькую хитрость. Она поможет сохранять хлеб свежим на целых полгода, а то и больше. Имя ей – заморозка. Но не всё столь просто. Замораживать нужно правильно. И вот пошаговая инструкция.
Шаг 1
Хлеб должен быть свежим.
Хлеб для заморозки нужно использовать исключительно свежий. Самый максимум, через сутки после вскрытия упаковки или выпекания. Цельную буханку нарежьте ломтиками средней толщины.
Шаг 2
Не забудьте о пергаменте или вощёной бумаге!
Возьмите противень, накройте его листом вощёной бумаги, а сверху положите ломтики хлеба. Отправляйте всю конструкцию в морозильную камеру до полной заморозки. Слой бумаги обязателен, потому что отдирать (буквально) примёрзший хлеб от противня – то ещё развлечение.
Шаг 3
Чем меньше воздуха будет в пакете, тем лучше.
После того, как хлеб полностью замёрз, оперативно переложите ломтики в пакет с застёжкой «зип-лок». Не забудьте выпустить из пакета весь воздух.
Ничем не хуже свежего.
Когда захочется полакомиться бутербродами, достаньте из пакета только то количество ломтиков, которое собираетесь съесть. Отправляйте их в тостер или, если время ждёт, дайте «оттаять». Хлеб будет на 95% таким же вкусным, как и свежий. И уж точно получше «вчерашнего».
Приятного аппетита!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии