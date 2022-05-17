«Дерьмо художника» Пьеро Мандзони: когда фекалии дороже золота

«Дерьмо художника» Пьеро Мандзони.

«Дерьмо художника»... ковычки, впрочем, лишние./фото: livejournal.com

Автор натворил./фото: eng.johanandlevi.com

Пьеро Мандзони - человек, который знал, как сделать из дерьма конфетку.

И сегодня остаётся только догадываться - что в банке.