«Дерьмо художника» Пьеро Мандзони: когда фекалии дороже золота

«Дерьмо художника» Пьеро Мандзони.
Итальянский художник и скульптор Пьеро Мандзони относился к молодому поколению безалаберных художников, которые стремились создать что-то нестандартное, разрушая традиционное понятие искусства. Он вместе с такими известными сегодня личностями, как Ив Кляйн, Энрико Бай, Агостино Боналуми были творцами «концептуального искусства» или «шок-арта», причём второй термин, пожалуй, более точно отражает суть их творчества.
«Дерьмо художника»... ковычки, впрочем, лишние./фото: livejournal.com
В мае 1961 года Пьеро Мандзони сообщил поклонникам современного искусства о создании нового произведения искусства – он разделил собственные фекалии на порции по 30 грамм, разложил в 90 баночек и запечатал. Баночки были пронумерованы и на каждой красовались надписи на четырёх языках - «Дерьмо художника», а также автограф самого Мандзони.
Автор натворил./фото: eng.johanandlevi.com
Может показаться невероятны, но каждая баночка с фекалиями была продана на вес золота в буквальном смысле – по такой же цене, как стоили бы 30 грамм золота. Мандзони в то время было 27 лет, и он был достаточно известным художником. Первые баночки выставили 12 августа 1961 года в римской галерее Pescetto.
Они были практически моментально распроданы и разошлись по музеям и частным коллекциям. Со временем «золотая» цена «Дерьма художника» росла. Рекорд цены за 30 грамм отдохов жизнедеятельности Пьеро Мандзони был поставлен в мае 2008 года на аукциона Sotheby's – банка №83 была продана с молотка за 97250 фунтов стерлингов. Получается, что сегодня дерьмо художника почти в 100 раз дороже золота.
Пьеро Мандзони - человек, который знал, как сделать из дерьма конфетку.
Сам Пьеро Мандзони, который скончался через два года после проекта с баночками, объяснял свой проект так: «Я привлекаю внимание к доверчивости покупателей художественных произведений. Всем этим миланским буржуазным свиньям нравится только дерьмо». И как оказалось, он был недалёк от истины. Но есть у «Дерьма художника» секрет – о содержимом баночек не знает никто. Вот уже более полувека никто не решается приоткрыть хотя бы одну.
Правда, точно известно, что некоторые банки взорвались (всё же срок хранения у консервов есть), но их владельцы предпочитают хранить абсолютное молчание. В 2007 году о баночках Мандзони заговорил его ассистент Агостино Боналуми. С тех пор уже десятки лет многие люди спрашивают, а что на самом деле находится в банках. Ответ таков: я могу всех уверить, что в них ничего нет, кроме гипса.
И сегодня остаётся только догадываться - что в банке.
Если кто-то хочет проверить, пожалуйста», - сказал Агостино в одном из интервью. Впрочем, подтверждение его слова пока так и не нашли. Взорвавшиеся баночки канули в лету, а те, которые сегодня хранятся в музее Помпиду в Париже, в Музее современного искусства в Нью-Йорке и в частных коллекциях, вскрывать, похоже, никто не собирается. Уж слишком много за них заплачено.
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