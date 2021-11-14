Как сохранять хлеб свежим на протяжении долгого времени: секрет, полезный всем

У вас дома всё ещё появляется чёрствый хлеб?

Бутерброды любят все.

Для заморозки нужен свежий хлеб.

На противень расстилается пергамент или вощёная бумага.

Удалить воздух из пакета.

Хлебушек практически свежий.

Всем приятного аппетита.