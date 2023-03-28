Почему алюминий был дороже золота, и что заставило обвалиться его в цене

Когда открыли алюминий и почему он был дороже золота?

Открыт алюминий был не так давно. |Фото: platon.asia.

Алюминий почти не содержится в чистом виде. |Фото: wikimedia.org.

Ганс Христиан Эрстед. |Фото: ruspekh.ru.

Алюминиевый сервиз Наполеона 3. |Фото: uaposuda.biz.

Что обвалило цену на перспективную «драгоценность»

Чарльз Мартин Холл. |Фото: npr.org.

Современное производство алюминия. ¦Фото: livejournal.com.