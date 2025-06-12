Причуды немецкого автопрома: 7 самых необычных и нестандартных Мерседесов

Если в вашем представлении, как и у всех остальных людей, автомобиль Mercedes-Benz – это неподвластная веяниям моды классика и престиж, то вас ждет сюрприз. Как оказалось, бренд Mercedes-Benz тоже готов к экспериментам и время от времени выпускает довольно необычные для себя машины. Вот несколько таких нестандартных моделей Мерседесов, которые могут немного удивить.
1. Mercedes-Benz 190E Stadtwagen W201
190E Stadtwagen W201 был создан в одном экземпляре/ Фото: motor.ru
Еще в 1980-х годах компания Mercedes-Benz, поступившись своим консервативным подходом к строительству автомобилей, решилась на выпуск хэтчбека. Им стал вышедший в 1981 году Stadtwagen W201. За основу был взят компактный заднеприводный седан серии 190, который бренд выпускал в 1982-1993 годах.
В конструкцию особых новшеств не вносили. У 190E лишь отсекли багажник, приделав сзади дверь. Задняя ось была сдвинута почти вплотную к боковым дверям, которых осталось две вместо четырех, а карданный вал стал в два раза короче.
Укороченный Мерседес был создан в одном экземпляре – то, что получилось, не вдохновило бренд на запуск в серию. Зато, немного видоизменив Stadtwagen W201, к выпуску приступило ателье Schulz-Automobile, производя хэтчбеки небольшими партиями.
2. Mercedes-Benz NAFA
NAFA имела двигатель объемом 1 литр/ Фото: youtube.com
Миниатюрный «обрубленный» автомобильчик, выпущенный классическим брендом, может немало удивить. Новую концепцию мини-транспорта разработчики Mercedes-Benz выдали в связи с тем, что в заполненных машинами европейских городах не хватало парковочных мест. Созданный в 1982 году концепт назвали NAFA – аббревиатура от немецкого названия «транспортное средство местного сообщения».
Компании пришлось поступиться своими принципами и вместо классического полноразмерного седана выкатить 2,5-метровый «холодильник на колесах». Машинка снабжалась мотором объемом 1.0 л и выдавала 40 л.с. мощности – для города вполне достаточно.
Но хотя NAFA и мог предложить свойственный Mercedes-Benz уровень комфорта, однако этого нельзя было сказать о безопасности. При таких размерах инженеры не смогли ее обеспечить, поэтому концепт так и не получил развития, и от NAFA отказались.
3. Mercedes-Benz F100
Модель F100 была представлена в 1991 году в Детройте/ Фото: drive2.ru
Предвосхищая будущее, компания Mercedes-Benz разработала автомобиль с совершенно новыми технологиями. Им стал F100, который представили в 1991 году в Детройте. Это был фургон-универсал, имеющий много места – спрос на вместительные машины взлетел только через десяток лет.
Концепт предлагал необычное расположение водительского места и конструкцию дверей. Водитель размещался посередине – так Мерседес хотел защитить его от травм во время аварий. Пассажиры сзади сидели в шахматном порядке. Распашные и поворотные двери в форме «лебедя» захватывали пол и крышу при открытии, но облегчали посадку.
Множество идей и инноваций включал этот автомобиль – уже привычные сейчас, они стали доступны только спустя несколько лет после представления Mercedes-Benz F100.
Крыша с солнечными батареями, чип-карта вместо ключа, центральный экран и датчики для управления, радары для отслеживания транспорта сзади, ксеноновые фары, управление с телефона, круиз-контроль и масса других функций были предложены разработчиками Мерседеса впервые.
4. Mercedes-Benz T80
T80 планировали разогнать до 750 км в час/ Фото: morezprav.cz
Созданный, чтобы побеждать – «космический» гоночный автомобиль T80 так и не увидел трассы. Год его выпуска – 1939-й. Впрочем, после начала Второй мировой войны Германии стало не до гонок.
Невероятный дизайн трехосного спорткара, конструкция Фердинанда Порше и авиационный двигатель, готовый выдать 3000 л.с., были гарантом того, что T80 будет побеждать и принесет Германии славу. Он должен был разгоняться до 750 км/час.
Однако этому не суждено было случиться. В настоящее время T80, выполненный лишь в единственном экземпляре, стоит в музее Mercedes-Benz в качестве экспоната.
5. F300 Life Jet
F300 Life Jet был гибридом машины и мотоцикла/ Фото: kolesa.ru
В ходе экспериментальных изысканий Mercedes-Benz представил нечто очень странное – гибрид автомобиля и мотоцикла, но на трех колесах. Это транспортное средство под именем F300 Life Jet было показано в 1997 году во Франкфурте, где вызвало живой интерес.
Многие задавались вопросом: неужели Mercedes-Benz будет массово выпускать этот необычный трицикл? Возможно, так бы и случилось, но в итоге F300 всего лишь обосновался в музее бренда, так и не став серийным. Задумывался авто-мото-мобиль для того, чтобы совместить быстрое маневренное вождение мотоцикла и комфорт в кресле водителя автомобиля.
Три колеса повышали устойчивость, а новейшая технология крена позволяли транспортному средству легко наклоняться при поворотах. Верх двухместного трицикла из прозрачного поликарбоната был съемным, а салон удивлял роскошью и крутизной – руль-штурвал и приборы были как у реактивного самолета, при этом для водителя и пассажира предусматривались удобные сиденья и кондиционер.
6. Mercedes-Benz Bionic
Mercedes-Benz Bionic мог развить скорость 190 км в час/ Фото: avax.news
Чтобы усилить аэродинамические свойства автомобиля, дизайнеры часто прибегают к образцам из дикой природы. В концепте Mercedes-Benz Bionic инженеры применили форму небольшой тропической рыбки-кубика, обитающей в коралловых рифах. Даже цвет рыбки совпадает с окраской концепт-кара, показанного в 2005 году на выставке DaimlerChrysler.
Поскольку рыбка имеет тело с низким коэффициентом сопротивления и жесткий экзоскелет, то и Bionic получил почти квадратную, но обтекаемую форму. Его дизельный мотор выдавал 140 л.с., развивая 190 км/час.
Задние колеса дизайнеры почти наполовину утопили в пластике. Обширная лобовая часть и много пространства внутри также были особенностями этого четырехместного концепт-кара.
7. Mercedes-Benz Rennwagen
Mercedes-Benz Rennwagen выставлен в музее компании/ Фото: wikimedia.org
Для быстрой и удобной доставки до трассы гоночных болидов в 1954 году Mercedes-Benz специально разработал транспортер Rennwagen. Уникальный и симпатичный грузовичок носил также название Blue Wonder – «Голубое чудо».
Основное требование к транспортеру заключалось в скорости, поэтому конструкторы быстренько собрали его из того, что было – платформу взяли от Мерседеса 300S, двери и крылья – от Мерседеса 180. Ездил он действительно быстро – мотор мощностью 192 л.с. разгонял грузовик до 170 км/час.
Проработал «по специальности» Rennwagen недолго – в 1955 году после громкой аварии в Ле Мане и выхода Мерседес из автоспорта транспортер оставался выставочным и опытным образцом, а в 1967 году его безжалостно утилизировали на металлолом.
Интерес к Rennwagen возродился в 1990-х, когда его собрали только по фотографиям, поскольку чертежей никогда не было. На воссоздание ушло 8 лет, и теперь Rennwagen выставлен в музее компании Mercedes-Benz.
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