Гендерные стереотипы, когда-то обозначающие противоположное

Розовый цвет для мальчиков, восхищение плачущим на публике мужчиной, колготки исключительно для мужчин и т.д. Звучит дико, правда? А ведь когда-то были времена, когда именно такие стереотипы доминировали в обществе. И остаётся только догадываться, какие из современных традиций радикально изменятся в будущем в будущем.
1. Розовый и голубой
Тогда: розовый цвет для мальчиков, голубой для девочек
Сегодня розовый цвет часто ассоциируется со всем, что связано с нежностью, романтикой и женственностью. Тем не менее, в статье журнала 1918 года утверждалось, что розовый — это цвет мальчиков, а голубой подходит для девочек. Основной причиной этого было то, что розовый, который является производным от красного, считался более сильным, воинственным цветом, а голубой считался более элегантным и изысканным, т. е. более подходящим для девушек.
Однако, уже к окончанию Второй мировой войны розовый цвет стал ассоциироваться исключительно с девочками. Окончательно же подобный стереотип укрепился в 1980-е годы, отчасти потому, что матери, выросших в одежде нейтральных цветов, хотели наряжать своих дочерей в кружева и розовый цвет.
2. Платья
Тогда: платья для девочек и мальчиков
Если посмотреть на фотографии детей XIX века, то довольно сложно сказать – на фото мальчик или девочка. А причина этого проста — примерно с середины XVI века вплоть до начала XX века маленькие мальчики носили платья. До 1550 года люди всех возрастов носили туники или своего рода платья, традиция сохранилась и потом. Помимо этого, в качестве причин того, почему в платья наряжали мальчиков, стоит выделить то, что юбку были легче увеличить в размере, чем брюки (по мере роста ребенка), а также то, что детей хотели сохранить «невинными и бесполыми» как можно дольше. Что интересно, платья для мальчиков делали из более простой и прочной ткани. А впервые брюки ребенок одевал примерно в 8 лет.
3. Чирлидинг
Тогда: чирлидинг – мужское занятие
Когда чирлидинг возник еще в середине XIX века, он расценивался как сугубо мужской спорт, включавший гимнастику, трюки и «разогрев» толпы. Быть чирлидером считалось ничуть не менее престижным, чем играть в футбол. Эйзенхауэр, Рузвельт и Рейган были чирлидерами, а о том, чтобы подобным занимались женщины, никто даже не мог и помыслить.
Тем не менее, когда мужчины были мобилизованы во время Первой мировой войны, женщины с удовольствием заполнили свободные вакантные места в ранее сугубо мужском спорте. После того, как мужчины вернулись с фронта, они попытались вернуть себе утраченные места, а в некоторых колледжах чирлидинг был даже запрещен для женщин. Но началась Вторая мировая война, и мужчин снова призвали. В конце концов, сегодня никто даже не может представить, что чирлидером может быть не женщина.
4. Вязание
Сейчас: вязание для бабушек (или по крайней мере для женщин).
Тогда: гильдии мастеров по вязанию – только для мужчин
В средние века вязание стало чрезвычайно популярным занятием, поэтому были созданы гильдии вязальщиков для защиты коммерческой тайны, улучшения качества профессии и «раскрутки» бизнеса. Самое интересное что, что эти цехи состояли исключительно из мужчин. Молодые люди, желавшие стать мастерами-вязальщиками, должны были посвятить шесть лет своей жизни обучению.
Подобные высокие стандарты означали, что вязание считалось формой искусства, а члены вязальных гильдий могли рассчитывать на то, что их будут почитать и ценить. Однако, это продолжалось недолго. В 1589 году англичанином Уильямом Ли была изобретена первая вязальная машина. Вскоре после этого началась промышленная революция и появились еще более сложные вязальные машины. Это привело к снижению потребности в ручной вязке, и некогда серьезная профессия стала салонным хобби для женщин.
5. Горячий шоколад
Сейчас: горячий шоколад – напиток для детей и женщин.
Тогда: напиток для воинов
Император ацтеков Монтесума II ограничил употребление горячего шоколада только воинами, купцами и дворянами. Кровь и шоколад считались священными жидкостями, и поэтому горячий шоколад подавался на церемонии инициации новых воинов-орлов и ягуаров (элитные части армии ацтеков). В Испании горячий шоколад пили на корриде, а в Англии «шоколадные дома» часто превращались в джентльменские клубы.
Горячий шоколад был также напитком путешественников и искателей приключений из-за его способности согреть, насытить и обеспечить организм энергией. В годы Первой мировой и Второй мировой войн горячий шоколад был распространен среди солдат, которые пили его, чтобы восстановить силы и повысить свой боевой дух .
6. Плач
Сейчас: мужчины не плачут.
Тогда: плачущие мужчины не осуждались
В гомеровской «Илиаде» греческая армия неоднократно рыдала, а Зевс, бог неба и грома, плакал кровавыми слезами. Король Артур часто пускал слезу (например, когда он должен был отправиться на войну со своим хорошим другом сэром Ланселотом). В средневековых романах рыцари плакали, потому что они скучали по своим дамам сердца, а также потому, что не получали разрешения участвовать в турнирах. Подобных примеров множество, и на самом деле никто не знает, когда внезапно начало считаться, что мужские слезы — это постыдно.
7. Программисты
Сейчас: компьютерщики и программисты – молодые мужчины.
Тогда: первые программисты – исключительно женщины
В начале 1940-х годов впервые на официальную работу были наняты первые в мире компьютерные программисты. Университет Пенсильвании использовал шесть женщин для работы на своей машине ENIAC, одном из первых электронных компьютеров в мире. В то время, программирование считалось чем-то сродни низкоквалифицированной канцелярской работы. С другой стороны, в разработке аппаратных средств преобладали мужчины. Кроме того, мужчины программисты начали создавать свои профессиональные ассоциации и в итоге «выжили» из этой работы женщин.
8. Чулки
Сейчас: чулки для женщин.
Тогда: чулки для мужчин
Задолго до того, как женщины начали носить чулки и колготы, мужчины носили получулки или рейтузы, которые считались важным атрибутом мужского гардероба. В Средневековье европейские мужчины носили мужские колготы во время поездок верхом на лошади. В XVI веке последним «писком моды» стали более короткие туники, которые соответственно больше открывали ноги.
Мужчины считали, что их ноги должны выглядеть красиво, а подобная мода как нельзя лучше соответствовала подобным желаниям. Рейтузы или чулки также часто носили с высокими каблуками для еще большего улучшения внешнего вида. Особенно подобное любил король Франции Людовик XIV. Первая пара женских чулок была изобретена только в 1959 году.
9. Пивоварение
Сейчас: пивоварение ассоциируется с мужчинами.
Тогда: пивовар – работа для женщин
Первоначально, когда мужчины охотились, женщины собирали ингредиенты, которые были необходимы, чтобы приготовить еду и напитки, включая пиво. Шло время, и женщины не только продолжали варить пиво для своих семей, но и начали продавать его излишки. В XIII веке в Англии сохранившиеся записи в одном из городов показывают, что менее 8 процентов пивоваров были мужчинами. В XVIII веке в Англии некоторые законы утверждали, что инструменты, используемые для пивоварения, могут быть исключительно собственностью женщин.
Роль женщины в области пивоварения начала меняться в средних веках, когда монастыри начали варить пиво в большем масштабе, чтобы удовлетворить спрос путников. Многие женщины были обвинены в колдовстве, а некоторые историки подчеркивают четкие сходства между женщинами-пивоварами и иллюстрациями к антиведьминской пропаганде: пенные котлы (полные эля), метла (ее обычно вывешивали на двери, чтобы указать на то, что в этом доме можно купить эль), кошки (чтобы отогнать мышей) и заостренные шляпы (которые легко было увидеть в толпе на оживленном рынке).
10. Секс
Сейчас: мужчины больше заинтересованы в сексе.
Тогда: женщины больше заинтересованы в сексе
В одном из древнегреческих мифов Зевс и Гера поспорили о том, кто получает больше удовольствия от полового акта – мужчина или женщина. Они спросили об этом пророка Тиресия, который якобы когда-то семь лет был женщиной. Тиресий ответил, что если сексуальное удовольствие разделить на 10 частей, то только одна часть достанется мужчине, а остальные девять частей – женщине.
По всей Европе считалось, что именно у женщин намного большее сексуальное желание и, таким образом, их считали соблазнительницами. Когда этот стереотип в корне изменился — не знает никто, но некоторые историки считают, что это было результатом деятельности протестантских служителей, изображающих своих прихожан (в основном белых женщин среднего класса) «высокоморальными существами», а не прелестницами.
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