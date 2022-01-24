15 нелепых причин, по которым могут расстаться влюблённые

Развод... А, повод-то какой?
Психологи утверждают, что существует достаточно длинный список вещей, которые «разрушают отношения». Неверность, храп по ночам, незакрытый тюбик зубной пасты – есть тысячи причин, по которым люди расстаются. В этом обзоре речь пойдет о самых забавных и нелепых случаях из жизни, которые привели к печальному финалу. Надеемся, что этот обзор поможет сохранить чьи-то отношения.
1. Готовка
Причина расставания: готовка.
Иногда людям нужен хороший повар в качестве партнера, и, возможно, именно на это рассчитывал один из пользователей «Reddit». Он расстался со своей девушкой, потому что она не знала, как готовить яичницу. P.S. Не проще ли было научить ее...
2. Голос
Причина расставания: голос.
Вспомним фразу из фильма «О чем говорят мужчины»: «мой ты небритыфф». В следующем случае парень решил расстаться со своей девушкой из-за ее раздражающего голоса и подобных странных словечек.
3. Грамматика
Причина расставания: грамматика.
Девушка с «Reddit» объяснила свое расставание с парнем причиной, из-за которой почувствует гордость любой «граммарнаци». По словам юной особы, «хотя ее парень был очень милый, она рассталась с ним, поскольку он вообще не пользовался знаками препинаний в предложениях».
4. Зеленый чай
Причина расставания: зеленый чай.
А сейчас возрадуются все поклонники «ЗОЖ». Очередная пользовательница «Reddit» объяснила, что она рассталась со своим парнем, потому что тот утверждал, что богатый антиоксидантами зеленый чай плохо влияет на ее здоровье.
5. Горячий шоколад
Причина расставания: горячий шоколад.
Мало кто отрицает тот факт, что горячий шоколад вкусный. Большинство людей просто обожают его зимой, но иногда возможны совершенно неожиданные казусы. К примеру, один парень обнаружил, что его девушка наполняет свою кружку горячим шоколадом по одной ложке за раз. Это вызвало в молодом человеке такой «когнитивный диссонанс», что он ушел от любимой.
6. ФИФА
Причина расставания: ФИФА.
Некоторые парни любят спорт и компьютерные игры больше всего на свете. Итак, когда вышла очередная часть футбольного симулятора «ФИФА», парень, обожающий данную игру, полностью забыл о своей девушке. Стоит ли говорить, чем это закончилось, причем довольно быстро.
7. «Nickelback»
Причина расставания: «Nickelback».
В отношениях музыкальные вкусы могут стать серьезным предметом раздора. Но стоит ли разрывать отношения по подобной причине. Для следующего пользователя «Reddit» это явно было уважительной причиной. Он утверждает, что расстался со своей девушкой, потому что она сказала, что канадская рок-группа «Nickelback» - это современные «шекспиры».
8. «Доктор Кто»
Причина расставания: «Доктор Кто».
Для многих поклонников кино и телевидения спойлеры равнозначны предательству. В любом случае, не стоит рассказывать ни близким людям, ни друзьям о сюжете фильма, который они собираются посмотреть. В данном случае пользовательнице «Reddit» бойфренд испортил просмотр очередной серии «Доктор Кто».
9. Имя сестры
Причина расставания: имя сестры.
Иногда к мелочам, которые мешают наладить отношения, относятся даже определенные имена. К примеру, парень не смог перебороть тот факт, что его подругу звали точно так же, как и его сестру.
10. Книги
Причина расставания: книги.
Для некоторых количество книг, которые человек читает за год, напрямую связано с его интеллектом. После того, как парень узнал, что его подруга не любит книги, он расстался с ней.
11. Чайная ложка
Причина расставания: чайная ложка.
На самом деле, вовсе не нужно многого, чтобы довести до белого каления некоторых людей. Даже самые незначительные мелочи могут стать причиной расставания. В этом случае подружка парня размешивала сахар в чае слишком громко, звякая ложечкой по чашке.
12. Поздравление
Причина расставания: поздравление.
Люди не всегда понимают друг друга. Для некоторых фраза «я тебя люблю» и комплименты приводят к совершенно противоположному эффекту. Это особенно верно в случае девушки из «Reddit», которая заявила, что ей пришлось расстаться со своим парнем, потому что он слишком много хвалил ее и был слишком хорошим.
13. Сельдерей
Причина расставания: сельдерей.
Даже овощи могут быть причиной расставания. У очередного пользователя «Reddit» его девушка любила, сидя в постели, намазывать жидким сыром сельдерей и есть его. Он заявил, что «ей просто нужно было уйти».
14. Вздохи
Причина расставания: вздохи.
Иногда людям стоит спросить себя, нет ли у них обсессивно-компульсивного расстройства, которое привело к глупой причине расставания. В данном случае девушка рассталась со своим парнем, потому что он часто вздыхал, когда не знал, что сказать. Также он медленно моргал при этом.
15. Споры
Причина расставания: споры.
Расставание из-за слишком крупного спора - довольно обыденная вещь. С другой стороны, расставание из-за отсутствия споров не является обычным явлением. Но именно это случилось с одним из пользователь «Reddit», девушка которого считала, что ему наплевать на отношения, поскольку молодой человек никогда не спорил.
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