С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Фомина
    +Посуда, которая д...
  • Ирина Котова
    Знаю одного отнюдь не  джентельмена с такими повадками40 признаков наст...
  • Николай
    Посуду лучше ваще не мыть, а то мыло на тарелке гораздо вреднее, чем грязь от хавки. Да и руки у нас кривые, не можем...Ошибки при мытье ...

Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год

Если ваш антуриум давно не цветёт, либо цветение очень слабое, непродолжительное, попробуйте дать ему подкормку.
Для неё вам понадобится лишь 1 помидор и вода. Антуриум весьма охотно отзывается на такую простую, натуральную подкормку!

Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год

Что нужно для подкормки:

1 помидор;1 л чистой воды;

блендер.

Порежьте помидор дольками, залейте 0,5 л воды. Перебейте в блендере до однородности. Процедите от кусочков.

Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год

Разбавьте оставшимися 0,5 л воды. Поливайте получившейся подкормкой антуриум раз в 2-3 недели.

Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год

И он отблагодарит вас прекрасным, продолжительным цветением!

Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Антуриумуход

Картина дня

наверх