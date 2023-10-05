Если ваш антуриум давно не цветёт, либо цветение очень слабое, непродолжительное, попробуйте дать ему подкормку.
Для неё вам понадобится лишь 1 помидор и вода. Антуриум весьма охотно отзывается на такую простую, натуральную подкормку!
Что нужно для подкормки:
1 помидор;1 л чистой воды;
блендер.
Порежьте помидор дольками, залейте 0,5 л воды. Перебейте в блендере до однородности. Процедите от кусочков.
Разбавьте оставшимися 0,5 л воды. Поливайте получившейся подкормкой антуриум раз в 2-3 недели.
И он отблагодарит вас прекрасным, продолжительным цветением!
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Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год
Если ваш антуриум давно не цветёт, либо цветение очень слабое, непродолжительное, попробуйте дать ему подкормку.
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