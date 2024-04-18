Культовые роли, которые выпрашивали для себя звезды, но они им так и не достались

1. Гвинет Пелтроу очень хотела роль Роуз в «Титанике»

Как вам такой вариант? / Фото: bigpicture.ru/

2. Джаред Лето устраивал гнусные истерики, чтобы получить роль Джокера в экранизации 2019 года

Джаред Лето изрядно позорился, пытаясь получить роль Джокера в картине Тодда Филлипса.

«Джокер мой и только мой!» Так отчего-то решил Джаред Лето... / Фото: sova.ponominalu.ru.

Сальвадор дали сказал, что сюрреализм - это он, а я говорю, что Джокер - это я!!! / Фото: pinterest.com

3. Восходящая звезда Голливуда Том Круз в 1990 году грезил сыграть Эдварда Руки-ножницы, но не судьба...

Но у нас не было бы культовой звезды Джонни Деппа, если бы не Тим Бёртон, который отстоял дорогого друга.

Бертон и Депп порвали киномир еще 30 лет назад, а теперь шлют фотопривет кинобоссам. / Фото ассистента Бертона и Деппа: @girldeuters

Депп и Бёртон идут домой, покинув авто, Лондон, 10 января 2020 года. / Фото ассистента Бертона и Деппа: @girldeuters