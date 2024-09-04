Как очистить вареное яйцо водой

Чистим яйцо водой.
Очистить вареное куриное яйцо совсем не сложно, главное знать, как это правильно делать. Забавно, но самый правильный и вместе с тем эффективный способ очистки куриного яйца еще и самый простой.
Очистить куриное яйцо проще, чем приготовить или съесть пареную репу! Для очистки нам понадобится: стакан, вода, сваренное яйцо, кухонная раковина, две руки и несколько секунд времени.некоторое время, желательно над раковиной. Магия и скорлупа сползает сама! Как это лучше сделать смотрим на видео.
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