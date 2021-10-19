Как правильно заморозить помидор на зиму, чтобы он не растерял свои витамины

Заморозка – наиболее очевидный способов сохранения фруктов и овощей (и не только) на длительный период. Каждый хозяин и хозяйка при этом знают, что далеко не все культурные растения и плоды «ведут себя хорошо» в следствии заморозки. Для многих из них данная процедура будет исключительно пагубной. Ярчайшим примером овоща, который не любит заморозку является конечно же помидор.
Помидор нужно потереть. /Фото: afrodita.guru.
Итак, лучше всего для правильной заморозки использовать томаты последней степени зрелости. Как правило, такие помидоры продавцы отдают буквально за гроши, ведь через сутки-двое такой товар будет уже «совсем не товар». А все потому, что плоды потеряют свои внешние качества и привлекательность. Нас же интересует вкус и витамины. Стоит сразу пояснить, что при попытке заморозить дольки помидоров, они скорее всего потеряют свои вкусовые качества сразу же.
Помидорная гуща варится. /Фото: woman365.ru.
Закупив помидоров, начинаем подготовку. Сначала обрезаем испорченные части, если таковые имеются. После этого вооружаемся крупной теркой и с ее помощью отделяем мякоть от кожуры. Можно также проворить томаты, чтобы дело шло быстрее. В результате «очистки» должна будет получиться жидкость, отдаленно напоминающая борщ. Ее сливаем в кастрюлю из нержавейки и доводим до кипения, после чего варим в течении 1-1.5 часа. Это необходимо для того, чтобы выпарить лишнюю влагу.
Помидоры фасуются и замораживаются. /Фото: tomat.guru.
Сделать выпаривание необходимо для того, чтобы после разморозки помидоров не было воды. Однако, очень важно не перестараться с варкой. Помидоры в кастрюле должны оставаться жидкими. После того, как масса остынет, ее необходимо расфасовать в пластиковые пищевые контейнеры. Наполнять до самых краев не стоит. В контейнерах субстанция отправляться в морозильную камеру. При желании в помидорную заготовку можно добавить морковь, лук, перец и т.п.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии