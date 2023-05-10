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Как убрать складки на брюках

Подобрать брюки, которые идеально сядут по фигуре — задача не из простых. Чаще всего проблемой являются некрасивые складки между ног, которые способны испортить даже самый безупречный образ.
К счастью, эту проблему можно легко решить дома, даже без необходимости обращаться в ателье.

Как убрать складки на брюках

Выверните брюки таким образом, чтобы одна брючина была вложена в другую лицевой стороной к лицевой стороне.

Как убрать складки на брюках

Расправьте и распорите серединный шов на участке примерно на 2 см ниже гульфика и не доходя 8 см до линии пришива пояса.

Как убрать складки на брюках

Удалите нитку оверлока. Сколите распоротые детали и нарисуете линию нового шва, которая будет примерно на 2 см ниже чем линия предыдущего шва. Скруглите линию, выводя ее к точкам распарывания. Проложите машинную строчку по намеченной линии.

Как убрать складки на брюках

Излишки ткани срежьте.

Как убрать складки на брюках

Открытый участок обработайте на оверлоке или на швейной машине, используя шов зиг-заг.

Как убрать складки на брюках

После такой переделки брюки идеально сядут по фигуре.

Как убрать складки на брюках
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