Как убрать складки на брюках

Подобрать брюки, которые идеально сядут по фигуре — задача не из простых. Чаще всего проблемой являются некрасивые складки между ног, которые способны испортить даже самый безупречный образ.

К счастью, эту проблему можно легко решить дома, даже без необходимости обращаться в ателье.







Выверните брюки таким образом, чтобы одна брючина была вложена в другую лицевой стороной к лицевой стороне.







Расправьте и распорите серединный шов на участке примерно на 2 см ниже гульфика и не доходя 8 см до линии пришива пояса.







Удалите нитку оверлока. Сколите распоротые детали и нарисуете линию нового шва, которая будет примерно на 2 см ниже чем линия предыдущего шва. Скруглите линию, выводя ее к точкам распарывания. Проложите машинную строчку по намеченной линии.







Излишки ткани срежьте.







Открытый участок обработайте на оверлоке или на швейной машине, используя шов зиг-заг.







После такой переделки брюки идеально сядут по фигуре.





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