Как живут актёры маленького роста, которые сумели завоевать огромную популярность

Уорвик Дэвис

Уорвик Дэвис, популярный американский актер

Кадр из фильма «Уиллоу», 1988 года, в главной роли - Уорвик Дэвис

Американский актер Уорвик Дэвис с семьей

Питер Динклэйдж

Питер Динклэйдж – звезда сериала «Игра престолов»

Роль Тириона Ланнистера в «Игре престолов» принесла Питеру Динклэйджу несколько премий «Эмми»

Питер Динклэйдж – прекрасный муж и заботливый отец

Кенни Бейкер

Главной ролью Кенни Бейкера стал робот R2-D2 из «Звездных войн»

Актер Кенни Бейкер с супругой

Андре Буше

Андре Буше – бессменный ведущий телеигры «Форт Боярд»

Французский актер Андре Буше с супругой во время поездки в Санкт-Петербург

Владимир Федоров

Владимир Анатольевич Федоров – советский и российский актер, ученый

Актер Владимир Федоров не забывает свою «первую любовь» - науку

Владимир Федоров с женой Верой