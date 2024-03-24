«Ловкость рук» для спецслужб: зачем в ЦРУ изучали искусство иллюзионистов

Настоящий разведчик должен владеть огромным количеством навыков. Вот только мало кто догадается, что вот уже много лет среди умений сотрудников спецслужб найдутся самые настоящие приемы фокусников, которыми когда-то с ними поделился знаменитый иллюзионист. Ведь не зря бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин считал: «Магия и разведка - искусства родственные».
ЦРУ пользовалось трюками фокусников. /Фото: inosmi.ru
В 1930-1950-е года имя американского фокусника Джона Малхолланда гремело на всю страну. Искуссный и изобретательный, он не останавливался на одной практике «ловкости рук», но также изучал ее теоретические основы и делился ими с коллегами. Малхолланд много лет занимал пост главного редактора журнала «Сфинкс», аудиторией которого были и профессиональные иллюзионисты, и простые обыватели.
Иллюзионист Джон Малхолланд. /Фото: helionews.ru
Видимо, такая активная деятельность и стала причиной того, что к Джону обратился сотрудник ЦРУ доктор Сидней Готлиб с весьма необычной просьбой: составить практическое руководство для разведчиков, основываясь на техниках искусства иллюзии.
Готлиба привлекала идея задействовать фокусника для разработки незаметных трюков, которые разведчики могли применять в работе. Внезапные исчезновения и появления в неожиданных местах, подмешивание препаратов в стакан оппонента, которое он не увидит - все эти необходимые для спецслужб умения действительно можно было бы подсмотреть у иллюзионистов.
Сидней Готлиб во время работы в ЦРУ. /Фото: helionews.ru
Вот только Джона Малхолланда такая необычная задача поставила перед нелегким выбором. Каждый фокусник давал профессиональное обещание: «Никогда не раскрывать ни одного секрета аматору, пока он не принесет торжественную клятву». Выдать секреты означало нарушение заповеди.
Но мысль, что эти навыки будут служить стране и, может, однажды спасут ее, свела на нет все сомнения. И все же, Малхолланд выдвинул условие: все, что он раскроет, не выйдет за рамки грифа секретности и не окажется достоянием общественности, пока он жив.
Экслибрис библиотеки Малхолланда. /Фото: collib.com
В итоге из-под пера фокусника вышло два руководства для разведки - «Опознавательные сигналы» и «Некоторые оперативные приемы введения в заблуждение». В них он описал приемы маскировки, иллюзионных обманов и приемов ловкости рук. Один из способов, которые описал Джон Малхолланд, была маскировка с использованием...собаки. По информации Novate.ru, он удачно был воплощен в Москве в 1970 году.
Новый сотрудник посольства США в СССР приехал не один, а в сопровождении стокилограммового сенбернара. Вскоре поступило распоряжение помочь в доставке агента ЦРУ в назначенное место. Разведчик «надевал» на себя искусственную шкуру собаки, а хозяин реального сенбернара увозил его под предлогом профилактического осмотра у ветеринара. После встречи агент возвращался тем же способом.
Интересный факт: для большей убедительности в шкуру собаки вмонтировали микрофон, воспроизводящий лай и рычание.
Сенбернар для маскировки. /Фото: petsi.net
Среди других приемов, раскрытых Малхолландом, было «перевоплощение двойников», или так называемый «трансфер идентичности» - разведчик внезапно исчезал и так же неожиданно появлялся в совершенно другом месте. Его также с успехом провернули в Москве, когда американскому агенту следовало ускользнуть от КГБ на встречу.
Сотрудник ЦРУ приехал на очередной прием, где за ним ожидаемо следили люди из КГБ. Туда же пришел мужчина в приметном костюме по американской моде - это был оперативный напарник разведчика. Затем туда же приехал еще один агент - в лыжном костюме и с гипсовой повязкой - он якобы повредил ногу, и его на прием привезла жена. На месте разведчик переоделся в кричащий костюм своего напарника и вышел вместе с «лыжником» и его женой. После встречи с другим агентом мужчина вернулся на прием и перевоплотился обратно. А сотрудники КГБ так и не заметили подмены.
Искусство маскировки разведчиков. /Фото: collib.com
Руководствами Джона Малхолланда пользовались много лет, но сегодня, в век технологий, они теряют свою актуальность. Множество трюков фокусников было разоблачено, не обошли стороной и трюки, которыми пользовались спецслужбы.
Еще в 1973 году директор ЦРУ Ричард Хелмс приказал уничтожить часть засекреченных материалов, среди которых были и пособия Малхолланда. Однако каким-то чудом они уцелели и даже опубликованы после обнаружения в архивах в 2007 году.
Публикация рассекреченных инструкций Малхолланда. /Фото: e-libra.ru
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