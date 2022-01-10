9 лайфхаков для дома и дачи, без которых приходится туго зимой

Зима подкралась незаметно, а вместе с ней и холод в квартире, сухость воздуха, сугробы перед домом и прочие, малоприятные сюрпризы.

Чтобы поддерживать идеальную чистоту, а также справиться с рядом других бытовых проблем, воспользуйтесь полезными советами.

Совет 1: Избавьтесь от луж в прихожей

Поставьте для обуви лоток с галькой.

Снег – это хорошо. Однако, когда он остается на обуви после прогулки и потом начинает таять в квартире, хозяйкам остается только хвататься за голову. Чтобы не приходилось каждый раз после похода на улицу вытирать грязные следы в прихожей, воспользуйтесь следующим советом: возьмите ненужный поднос или лоток с невысокими бортами, насыпьте в него гравий либо гальку, и поставьте в коридоре возле двери. При входе в квартире ставьте сапоги в этот лоток, чтобы вода стекала внутрь, а не на пол. В результате, в прихожей будет сухо, а поднос, когда он будет не нужен, можно убрать в шкаф, чтобы не мешал.

Совет 2: Вытирайте животным лапы

Вытирайте животным лапы на входе в квартиру.

Владельцам собак зимой приходится особенно несладко, ведь в коридоре и других комнатах то и дело появляются следы от грязных лап.

Совет 3: Правильно храните высокие сапоги

Чтобы предотвратить подобный исход, поставьте рядом с входной дверью миску с водой и положите полотенце. Так вы сможете вытирать лапы домашним любимцам, так сказать, «не отходя от кассы» – сразу после прогулки.

Вешайте сапоги на плечики с зажимами.

Высокие сапоги часто не помещаются ни на этажерку, ни на полку, ни в нишу. Чтобы они не занимали ценную площадь в прихожей, используйте для их хранения вешалки с зажимами.

Совет 4: Наведите порядок в шкафу

Для хранения шарфов купите плечики с отверстиями.

Чаще всего в шкафу валяются шарфы и шейные платки, так как их некуда положить. Идеальным вариантом для хранения подобных аксессуаров является вешалка с несколькими отверстиями. Вы можете купить подобный экземпляр в магазине либо сделать собственными руками, посмотрев видеоинструкцию в интернете.

Совет 5: Используйте пуф для хранения

Внутри пуфа можно хранить шапки и перчатки.

Если прихожая совсем крохотная, и в ней не хватает места даже для небольшого шкафа, тогда воспользуйтесь тайными возможностями пуфа. В большинстве моделей под крышкой есть ниша для хранения. Там можно разместить шапки и перчатки, которые теряются в квартире чаще всего. Если вы переживаете, что пуф будет занимать ценные квадратные метры, спешим вас обрадовать – этот предмет мебели достаточно компактный. К тому же, он пригодится вам, когда нужно будет обуться или разуться. Согласитесь, стоя это делать неудобно.

Совет 5: Согревайте воздух в квартире

Пространство с радиатором должно быть свободно.

Далеко не все квартиры хорошо отапливаются зимой. Если у вас холодно, попробуйте освободить пространство рядом с радиаторами отопления – убрать оттуда всю мебель, а занавески заправить за батарею, чтобы ничего не препятствовало прохождению теплого воздуха.

Возьмите на заметку: Если вы соберетесь вечером запекать картошку с мясом в духовке или захотите испечь сдобу, то оставьте дверцу на время открытой – в комнате станет намного теплее.

Совет 6: Увлажняйте воздух в комнатах

Кипятите воду, чтобы увлажнить воздух.

Зимой воздух невероятно сухой, хотя порой мы этого даже не замечаем. Если нет возможности приобрести увлажнитель, попробуйте прибегнуть к следующему методу: налейте в кастрюлю воду и кипятите ее на протяжении 15-20 минут. Можно добавить туда гвоздику, палочки корицы или шкурки апельсина – тогда в квартире будет витать восхитительный аромат. Отличная альтернатива ароматическим свечам. Проводить такую процедуру нужно несколько раз в неделю.

Совет 7: Используйте масло для уборки снега

Смазывайте растительным маслом лопату, чтобы не прилипал снег.

Если вы живете в частном доме или владеете дачей за городом, то не понаслышке знаете, как тяжело убирать снег с дорожек. Особенно, если за ночь выпало сантиметров 15-20 осадков. Чтобы облегчить себе задачу, наносите на лезвие лопаты небольшое количество растительного масла. Оно не позволит снегу прилипать к инструменту. Можете воспользоваться пульверизатором, если боитесь, что масло разольется.

Совет 8: Чистите ковры при помощи снега

Чистить ковер снегом лучше на улице.

Зима – это то время года, когда можно быстро и качественно приводить в порядок ковровые покрытия своими силами. Для этого нужно пропылесосить ковер, вынести его на улицу и почистить…снегом! Он станет отличной заменой агрессивным моющим средствам, и быстро устранит все загрязнения.

Совет 9: Устраните наледь на окне

Наледь появляется из неправильной установки окна.

Увы, подобная неприятность может произойти не только на даче или в частном доме, но и в городской квартире. Обычно, главной причиной возникновения такой ситуации становится некачественная рама либо ошибки при монтаже. Раз и навсегда избавиться от проблемы поможет лишь смена и профессиональная установка термостойкого стеклопакета. Но так как в холодное время года такие манипуляции проводить не рекомендуется, попробуйте обойтись своими силами. Например, регулярно ставить окна на проветривание. Также необходимо улучшить воздухообмен, освободив батареи и подоконники. А перед заморозки можете приготовить смесь из воды и нашатырного спирта (1 ст.л. на 1 литр воды), и промыть ею стекло.

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