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Необычный способ размножения орхидеи

Нередко бывают случаи, когда листья прекрасного растения начинают желтеть и отпадают, и в итоге от большой орхидеи остаются лишь корни.
Не спешите отчаиваться и выкидывать редкий экземпляр растения, ведь если от орхидеи осталось хотя бы несколько здоровых корешков, ее можно будет вернуть к жизни очень простым, но при этом эффективным способом. На восстановление орхидеи уйдет порядка двух месяцев, за это время появятся новые корни и молодые листочки. Растение будет оживать на ваших глазах.
Удалите старый посадочный материал и обрежьте поврежденные корни.

Необычный способ размножения орхидеи

После обрезки тщательно промойте растение под проточной водой и оставьте в сухом прохладном месте на 3 дня. Поливать корни в это время не нужно.
Для быстрого восстановления орхидеи потребуется картофель, который содержит крахмал и большое количество питательных веществ, необходмых всем растениям.

Необычный способ размножения орхидеи

10 грамм картофеля и 1 зубчик чеснока поместите в кухонный комбайн, залейте 0,5 литрами воды и измельчите до однородного состояния. Чеснок необходим для того, чтобы защитить растение от бактерий и грибка. Профильтруйте воду через мелкое сито.
Поместите корень орхидеи в воду с картофелем и оставьте на 1 час. Этого времени хватит на то, чтобы корни впитали все необходимые для активного роста питательные вещества.

Необычный способ размножения орхидеи

Чтобы сделать удобный контейнер для восстановления орхидеи, обрежьте пятилитровую бутылку и сделайте в ней несколько дренажных отверстий.

Необычный способ размножения орхидеи

Слегка обрежьте верхнюю часть бутылки. Это необходимо для того, чтобы она легко надевалась на нижнюю часть как крышечка.

Необычный способ размножения орхидеи

Заполните нижнюю часть бутылки мхом и поместите в него корни орхидеи. Хорошо увлажните мох и накройте растение верхней частью бутылки, чтобы создать парниковый эффект. Опрыскивать орхидею будет необходимо один раз в 3 дня.

Необычный способ размножения орхидеи

Орхидея очень быстро начнет оживать. А примерно через два месяца, в зависимости от сорта растения, на нем появятся новые молодые листочки и крепкие молодые корни.

Необычный способ размножения орхидеи

Когда орхидея еще немного окрепнет, ее можно будет пересадить на постоянное место в древесную кору.

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Орхидеяразмножение

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