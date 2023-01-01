Необычный способ размножения орхидеи

Нередко бывают случаи, когда листья прекрасного растения начинают желтеть и отпадают, и в итоге от большой орхидеи остаются лишь корни.

Не спешите отчаиваться и выкидывать редкий экземпляр растения, ведь если от орхидеи осталось хотя бы несколько здоровых корешков, ее можно будет вернуть к жизни очень простым, но при этом эффективным способом. На восстановление орхидеи уйдет порядка двух месяцев, за это время появятся новые корни и молодые листочки. Растение будет оживать на ваших глазах.

Удалите старый посадочный материал и обрежьте поврежденные корни.







После обрезки тщательно промойте растение под проточной водой и оставьте в сухом прохладном месте на 3 дня. Поливать корни в это время не нужно.

Для быстрого восстановления орхидеи потребуется картофель, который содержит крахмал и большое количество питательных веществ, необходмых всем растениям.







10 грамм картофеля и 1 зубчик чеснока поместите в кухонный комбайн, залейте 0,5 литрами воды и измельчите до однородного состояния. Чеснок необходим для того, чтобы защитить растение от бактерий и грибка. Профильтруйте воду через мелкое сито.

Поместите корень орхидеи в воду с картофелем и оставьте на 1 час. Этого времени хватит на то, чтобы корни впитали все необходимые для активного роста питательные вещества.







Чтобы сделать удобный контейнер для восстановления орхидеи, обрежьте пятилитровую бутылку и сделайте в ней несколько дренажных отверстий.







Слегка обрежьте верхнюю часть бутылки. Это необходимо для того, чтобы она легко надевалась на нижнюю часть как крышечка.







Заполните нижнюю часть бутылки мхом и поместите в него корни орхидеи. Хорошо увлажните мох и накройте растение верхней частью бутылки, чтобы создать парниковый эффект. Опрыскивать орхидею будет необходимо один раз в 3 дня.







Орхидея очень быстро начнет оживать. А примерно через два месяца, в зависимости от сорта растения, на нем появятся новые молодые листочки и крепкие молодые корни.







Когда орхидея еще немного окрепнет, ее можно будет пересадить на постоянное место в древесную кору.