Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Археологи, конечно, не могут доказать, что Библия является полностью правдивой, но они зачастую делают открытия, которые помогают лучше понять или интерпретировать некоторые библейские события. Многие артефакты, найденные учёными, действительно подтверждают события, описанные в Книге книг.









Великий потоп

Генеалогия Авраама

Служанка Авраама

Город Содом

Серебряные свитки Кетеф Хинном

Надписи Дейр Алла

Плен самаритян

Ассирийское вторжение

Конец вавилонского изгнания

Дворец Ирода