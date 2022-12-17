Страшные легенды британского метро

Призраки 17 века
Легенда гласит, что в лондонском метро обитают десятки тысяч призраков 17 века, которые были потревожены во время прокладки линии. Откуда такое большое количество неупокоенных душ? Все просто! Ведь в 1665 году в Лондоне вспыхнула эпидемия бубонной чумы, которая унесла в могилу 1/5 часть населения города - это приблизительно около 100 тысяч человек. Болезнь была очень страшной, она выкашивала целые улицы, а люди не успевали хоронить покойных. Поэтому власти города решили хоронить людей в общих могилах, в которых могли оказаться сотни людей. И соответственно при строительстве лондонского метрополитена рабочие периодически натыкались на "братские" могилы и тем самым нарушали загробный сон измученных чумой людей.
Бывшие люди подземки
Как только открыли в 1863 году первую линию лондонского метро, туда сразу заселились бездомные люди, для которых темные туннели стали родным домом. И по легенде они со временем вообще перестали выходить на белый свет к людям и тем самым потеряли человеческий облик. А их потомки так вообще утратили человеческую речь и превратились в настоящих животных, которые теперь живут очень глубоко под землей и изредка выходят в туннели лондонского метро.
Огромные крысы-мутанты
Эта легенда гласит о том, что в лондонском метро, как и в московском, могут жить огромные крысы-мутанты, которые достигают размера средней собаки. Такие грызуны могут без проблем убивать людей, а затем утаскивать их тела глубоко под землю, где у них находится жуткие огромные норы.
Призрак актрисы
Этот призрак появился в 20 веке на станции Элвиш, который сейчас к сожалению закрыта и считается заброшенной уже с 1994 года. Именно по этой причине легенду о призраке актрисы стали забывать. В прошлом на этой станции был театр, в котором выступала некая актриса. Она всегда была в плохом настроении и к ней часто приходили мрачные мысли, которые кстати подтолкнули бедную девушку на самоубийство. Произошло оно после неудачного выступления в театре. Актриса была в таком плохом расположении духа, что когда увидела приближающийся состав, прыгнула под его колеса. Именно с этого момента ее неупокоенная душа поселилась на станции.
Египетский призрак
И самая знаменитая легенда - о египетском призраке, который поселился на станции Британский Музей еще в начале 20 века. Как он там появился, никто не знает, история об этом умалчивает. Но почему-то англичане свято верят в его существование. Еще до войны одна популярная газета предлагала награду тому, кто не испугается призрака и осмелится пробыть на станции целую ночь. Но к сожалению таких смельчаков не нашлось, ведь мало кому захочется даже за большие деньги пробыть наедине с призраком в тёмном туннеле целую ночь.
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