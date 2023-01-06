7 нарядов из фильмов 90-х, которые актуальны и сегодня

1. Красное вечернее платье из фильма «Красотка»

Знаменитое красное платье Вивьен надевала в оперу. / Фото: pinterest.ru

2. Кожаная одежда из «Матрицы»

Кожаная и латексная одежда сейчас комбинируется с утонченными и уютными вещами. / Фото: test.mirf.ru





3. Юбка и костюм Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»





Костюм подойдет для деловых образов, юбка - для романтичных

4. Черное платье из «Непристойного предложения»

Черное платье Дайан Мэрфи создал Тьери Мюглер. / Фото: zolotoy.ru

5. Белое платье из «Основного инстинкта»

Белое платье должно было быть сексуальным и скромным одновременно. / Фото: multibrand.ru

6. Белая рубашка и расклешенные брюки из «Криминального чтива»

В белой рубашке и брюках клеш героиня Умы Турман танцевала твист. / Фото: kto-chto-gde.ru

7. Костюм в клетку из «Бестолковых»

Школьная эстетика в виде клетчатых костюмов вновь актуальна. / Фото: ask.fm