7 нарядов из фильмов 90-х, которые актуальны и сегодня

Как известно, мода циклична, и образы, популярные в прошлом веке, с легкостью могут стать актуальными и сейчас. Лишнее тому подтверждение – наряды любимых героинь кинофильмов. Novate.ru представляет вашему вниманию несколько самых красивых и популярных из них. Можете их скопировать и ловить восторженные взгляды, а можете просто вдохновиться этими шикарными платьями.
1. Красное вечернее платье из фильма «Красотка»
Знаменитое красное платье Вивьен надевала в оперу. / Фото: pinterest.ru
В этом году легендарному фильму «Красотка», главные роли в котором сыграли Джулия Робертс и Ричард Гир, исполняется 30 лет. А платья, которые носила Вивьен в этой картине, и сегодня позволят любой девушке оказаться в центре внимания.
Джулия рассказывала, что изначально платье, в котором она отправилась в оперу, должно было быть черным. Однако Мэрилин Вэнс, художница по костюмом «Красотки», была категорически против такого расклада: «Я на 100% была уверена, что здесь нужен красный. Чтобы убедить студию, пришлось сшить три разных модели в нескольких цветах и сделать ряд фотопроб. В результате все члены съемочной группы согласились с моим мнением относительно оттенка».
Однако легендарное вечернее платье в пол, соблазнительно открывающее плечи, – далеко не единственное в фильме, достойное гардероба современной девушки. После того, как Вивьен вернулась с первого в своей жизни шопинга, в ее арсенале появилось удивительное кофейное платье в белый горох, которое и в 2021 году считается классикой и лучшим вариантом наряда для романтического вечера. Не стоит забывать и о белой мужской рубашке, которая сейчас входит в базовый гардероб модницы.
2. Кожаная одежда из «Матрицы»
Кожаная и латексная одежда сейчас комбинируется с утонченными и уютными вещами. / Фото: test.mirf.ru
Даже несмотря на то, что фильм «Матрица» вышел в далеком 1999-м году, он до сих пор оказывает существенное влияние на мировую моду. Наряды, в которых блистали на экранах Киану Ривз, Лоренс Фишберн и Кэрри-Энн Мосс вдохновляют современных дизайнеров на создание потрясающей одежды из кожи и латекса. Стоит лишь посмотреть, в чем выходят модели на подиум, и любые сомнения уходят: облегающие легинсы, длинные кожаные плащи, куртки-косухи.
Интересно, что сейчас их предпочитают сочетать с вещами абсолютно другого стиля, чтобы на выходе получался контрастный, но при этом гармоничный образ. Например, косуху часто надевают в тандеме с платьем миди в горох и тяжелыми ботинками. Плащ часто дополняет романтичное платье в бельевом стиле, а леггинсы комбинируются с объемными вязаными свитерами, которые понижают градус сексуальности и добавляют образу некоего уюта и теплоты.
Это интересно: В образах Тринити на публике часто появляются модели Тина Кунаки и Белла Хадид. А такие звезды, как Кристен Стюарт, Джессика Альба, Анджелина Джоли предпочитают небольшую трансформацию нарядов из любимого фильма – на мероприятиях актрис можно увидеть в потрясающих кожаных платьях.
3. Юбка и костюм Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»
Костюм подойдет для деловых образов, юбка - для романтичных
Многие образы, в которых предстала на телеэкранах Сара Джессика Паркер в фильме «Секс в большом городе», стали культовыми. Взять хотя бы кремовую пачку Кэрри, которая появлялась в начальных титрах. Самое интересное, что это не дизайнерская вещь: один из костюмеров картины купил ее в секонд-хенде за 5 долларов. Современные девушки свободно могут надеть такую же юбку из легких полупрозрачных тканей, но нужно поработать с длиной – вариант миди в 2021 более актуален.
Кремовый костюм, состоящий из классических прямых брюк со стрелками и жакета, также может стать отличным дополнением гардероба. Несмотря на то, что сейчас дизайнеры отдают предпочтение жакетам, жилет сможет стать той самой изюминкой, которой зачастую не хватает в лаконичных образах. Что касается остальных деталей образа, то рубашки, в том числе и с геометрическим принтом, давно входят в список базовых вещей, а вот галстуки – это новый тренд 2021 года. Поэтому смело повторяйте образ Кэрри – не прогадаете!
4. Черное платье из «Непристойного предложения»
Черное платье Дайан Мэрфи создал Тьери Мюглер. / Фото: zolotoy.ru
После того, как в 1993 году на большие экраны вышел фильм «Непристойное предложение» с Деми Мур в главной роли, в Америке произошел настоящий бум на черное вечернее платье Дайан Мэрфи. Это был настоящий шедевр от знаменитого французского модельера Тьери Мюглера. Героиня Деми Мур снача примерила его в дорогом бутике, а потом получила в подарок от миллионера, который предпочел остаться инкогнито. Именно с этого наряда и начал развиваться сюжет картины. Черное платье в пол с перекрещенными спереди лямками, смотрелось роскошно. И мы уверены, что если современные дамы примут решение надеть такой наряд в театр, на званый ужин или любое другое праздничное мероприятие, где вечернее платье будет уместным, они произведут неизгладимое впечатление.
Кстати, некоторые девушки шили это платье на заказ, но просили укоротить низ, стараясь сделать наряд более актуальным. Однако желанного результата это не приносило. Шедевр от Тьери Мюглера великолепно смотрится только в оригинальном исполнении.
5. Белое платье из «Основного инстинкта»
Белое платье должно было быть сексуальным и скромным одновременно. / Фото: multibrand.ru
Шерон Стоун вряд ли могла подумать о том, что после съемок в фильме «Основной инстинкт» она станет самой желанной женщиной планеты. А итальянский стилист Нино Черутти даже не догадывался, что платье, созданное им для одной из сцен картины, будет актуально и через 30 лет. Перед дизайнером и художником по костюмам Эллен Мирожник была поставлена сложная задача – режиссеры хотели видеть на Шерон сексуальный наряд, который, тем не менее, не отвлекал бы от сюжета. В итоге было принято решение играть на контрасте: верх полностью закрыли, а все внимание перенесли на ноги, так как платье получилось очень коротким. С того времени воротник-стойка перестал восприниматься в качестве составляющей старушечьего наряда, а сам фасон платья вошел в топ самых актуальных.
6. Белая рубашка и расклешенные брюки из «Криминального чтива»
В белой рубашке и брюках клеш героиня Умы Турман танцевала твист. / Фото: kto-chto-gde.ru
«Криминальное чтиво» стал тем фильмом, с которого началось плодотворное сотрудничество Умы Турман и Квентина Тарантино. Роль в картине не только принесла актрисы несколько серьезных номинаций, в том числе и на «Оскар», но также внесла существенный вклад в моду. Образы Умы были продуманы до мелочей и сразу после выхода ленты вызвали восторженные отзывы. Особенно фанатам запомнилась белая рубашка, застегнутая на несколько пуговиц, в сочетании с укороченными брюками, расклешенными к низу, и безразмерным тренчем. Начиная с 1994 года, это сочетание действует так же безотказно, как и укол адреналина в сердце.
7. Костюм в клетку из «Бестолковых»
Школьная эстетика в виде клетчатых костюмов вновь актуальна. / Фото: ask.fm
1995 год стал знаковым для актрисы Алисии Сильверстоун, так как на экраны вышла романтическая комедия «Бестолковые», завоевавшая любовь фанатов по всем миру. Телезрителей привлек не только сюжет, игра актеров, но также шикарные образы главной героини Шер Хоровитц и ее подруг. За стиль молодежного фильма отвечала художник по костюмам Мона Мэй, и можно смело сказать, что она попала в яблочко. Кроп-топы поверх футболок, яркие цвета вместо пастельных, платья в бельевом стиле, перья в качестве декора – все это плавно перенеслось из 1995 года в 2021. Можно взять любой наряд из «Бестолковых», повторить его и прослыть заядлой модницей.
Но самым топовым считается все-таки желтый клетчатый костюм-двойка Dolce & Gabbana. В прошлом году Донателла Версаче вернула на подиумы школьную эстетику, которая отличается дерзостью и провокационностью, а потому костюмы, состоящие из коротких юбок и жакетов, как никогда актуальны.
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