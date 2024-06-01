Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х

Девочки-подростки в модных платьях 1860-х годов.
1860-е годы – это эпоха кринолинов. Именно в то время платья стали меняться: верхние обручи «ужались», а юбки стали шире. Часто юбка плавно расширялась внизу и ниспадала, а шлейф волочился по земле. Постепенно юбки перестали были такими широкими, как прежде.
1. Девушка в светлом повседневном платье с кринолином
2. С 1863 года в моду вошла новая форма кринолина, что повлияло на крой нижней части платья
3. Молодая леди в платье с широким поясом и оборками у плеч
4.Принцесса Елена Великобританская в платье с кринолином и кружевной шалью
5. Девушка-подросток в клетчатом платье с широким кружевным воротничком
6. Принцесса Луиза у прялки в скромном повседневном платье, декорированном рюшами
7. Девушка в платье с белым воротничком из кружева, закрытым на шее небольшой брошью
8. Юная леди в контрастном платье с оборками по низу юбки
9. Кружевная шаль в 1860-х годах модным аксессуаром дамского туалета
10. Глухой цельнокроеный лиф платья декорировался пуговицами и бантами
11. Девушка в платье с платье с широкой колоколообразной юбкой на кринолине
12. Юная дама в платье с клетчатым узором, который был модным вплоть до 1865 года
13. Платье французской девушки дополнено шляпкой и накидкой
14. Чикагская модница в дневном платье с широкими рукавами и лифом, декорированным большими пуговицами
15. Девушка с кудрями в платье темного тона с мелкими рюшами на рукавах и поясе
16. Англичанка мисс Луиза Уилт в платье с лифом, украшенным бахромой
17. Молодая леди в платье с полными рукавами, оканчивающимися манжетами
18. Девушка в платье с небольшим корсетом и декорированными рукавами
19. Повседневные платья отличалось скромностью, в отличие от декольтированных вечерних нарядов
20. Молодая американка в платье с приспущенными рукавами и широким поясом-корсетом
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