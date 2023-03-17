От корсетов до тонких полосочек: как изменилось нижнее белье за 100 лет

С начала XX века самая интригующая и интимная часть женского гардероба претерпела не просто значительные, а революционные изменения. Сегодня женщины не стремятся скрыть как можно больше тела под многочисленными слоями нежного шелка, теперь девиз “чем меньше, тем лучше”. В наше время нижнее белье является неотъемлемой частью внешнего вида.



Мы решили вспомнить все десятилетия прошлого века, каждое из которых означало переход к чему-то новому и прекрасному.













1900-е годы – чулки, пантолоны, корсеты, нижняя юбка, блузка и вторая юбка – все это одевалось под верхнюю одежду.







1910-е годы. Первое десятилетие века увидело дебют более открытого и провокационного белья (более глубокий вырез, пантолоны стали короче). Такое нижнее белье первое время ассоциировалось с куртизанками.







1920-ые годы. Такое масштабное историческое событие как Первая мировая война повлияла на все сферы жизни человека, в том числе на моду. Вырос спрос на более практичную и удобную одежду. Появились платья для которых не требовался корсет. Он был заменен на комбинации и бюстгальтеры.







1930-е годы. Тенденция к простоте и удобству еще больше развивается.







Начиная с 1930-ых чулки стали неотъемлемой частью образа женщин. Такое изменение было спровоцировано появлением более коротких юбок.







1940-е годы. Типичное белье для этого времени – бюстгальтер, трусики и нижняя юбка.







1950-е годы. Кристиан Дион представил свой нью-йоркский стиль, отличающийся классическими силуэтами – тонкая талия, пышная грудь и округлые бедра. Это десятилетие охарактеризовалось появлением конусовидных бюстгальтеров – именно такая форма считалась самой привлекательной.







В середине XX века появилась легкая интерпретация корсета, которая выгодно подчеркивала талию. Также вошло в моду черное белье.







1960-е годы. Форма бюстгальтеров становится мягче. Одной из законодательниц моды стала юная Брижит Бардо – неоспоримая икона стиля десятилетия.







Были изобретены прототипы современных лифчиков с эффектом пуш-ап – были встроены небольшие вкладки, которые надувались и поднимали грудь.







1970-е годы. Минимализм становится символом этого десятилетия и новой сексуальной революции. Мэри Куант создает коллекцию с мини-юбками.







Худоба становится модным требованием. Нижнее белье 70-ых отличается простотой – подчеркивает стройную фигуру и не сковывает движение.







1980-е годы охарактеризовались возрождением люксового белья. Модные дома наперебой старались удовлетворить самый изысканный вкус. На смену классическому черному пришло женственное, роскошное белье из шелка и кружева.







1990-е годы. Предметы нижнего белья стали еще более откровенными и все меньше места оставляли для фантазии.







Та граница, которая существовала между верхней одеждой и нижним бельем, стала почти незаметна. Женщины перестали прятать корсеты и бюстгальтеры.







В настоящее время никаких революционных изменений в индустриии моды и нижнего белья нет. Модные дома посвящают все свое время улучшению уже существующих дизайнов, доводя их до совершенства.



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