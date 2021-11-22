В каких странах пышные формы - идеал красоты, и на что идут женщины, чтобы набрать вес

Очаровательные толстушки Кати Гусевой
Женская красота - понятие весьма относительное. Для кого-то идеальными являются пышные формы и здоровый румянец, кому-то нравится аристократическая бледность и осиная талия. Представления об эталоне красоты меняются в зависимости от времени, места и культуры быта. Но несмотря на кажущуюся популярность стройных фигур, существуют страны, в которых пышная женщина была и остается эталоном красоты.
Понятия красоты в разных культурах в разные времена
Представления о женской красоте тесно связаны с культурой народа, его образом жизни и традициями. Мужчины Древнего Египта эталоном считали стройную длинноногую брюнетку с небольшой грудью, узкими бедрами и развитой мускулатурой.
Эталон женской красоты в Древнем Египте./Фото: i.pinimg.com
В Древней Греции ценили тренированное тело, идеал - мужеподобная атлетически сложенная амазонка. Римляне боготворили дам с округлыми формами, светлыми волосами и кожей. Во времена средневековья стремление к внешней красоте приравнивалось к грехам, в женщинах ценили смирение и покорность. Эпоха возрождения принесла с собой моду на пышные фигуры и округлые формы - широкие бедра, большая грудь, чуть заметный животик.
В эпоху возрождения ценили пышные формы./Фото: artchive.ru
Сменившие ее времена эпохи Рококо боготворили полные румяные щечки, вторые подбородки, курносые носы и пухлые губы. ХХ век был ознаменован частой сменой идеалов женской красоты. В начале в лидерах были стройные, угловатые брюнетки, им на смену пришли дамы в теле, а в 60-х снова воцарилась мода на худых и высоких. В современном мире стандарты хоть и существуют, но весьма размыты. Большинство женщин все же стремиться к модельным пропорциям, но есть страны, где независимо от общих тенденций на пике популярности очень полные дамы.
Мавритания, Науру, Таити - полнота как признак плодовитости и привлекательности
Мавританцы искренне верят, что упитанная женщина является символом богатства и благополучия. В этой стране существует традиция принудительного питания. Женщин насильно откармливают, что приводит к набору массы и часто к ожирению. Есть версия, что такое отношение к еде сформировалась из-за засушливого климата, который часто был угрозой для жизни и здоровья. Именно поэтому с раннего детства девочкам усиленно дают жирное молоко и калорийную пищу.
В Мавритании полнота в почете./Фото: s.zefirka.net
У жителей острова Науру полнота выступает гарантом плодовитости. Именно женщины с большой массой тела являются здесь самыми завидными невестами. На худышек даже не смотрят, считая излишнюю стройность отклонением в развитии или признаком неполноценности. Есть также версия, что массовое ожирение населения острова связано с неправильным питанием, поскольку основу рациона составляют продукты с длительными сроками хранения. Печально то, что большая часть жителей страдают болезнями обмена веществ.
C раннего возраста девочек начинают усилено кормить./Фото: kimdodesign.com
На Таити существовал особый ритуал – «ха’апори». Его суть заключалась в принудительном откармливании девушек. Специально подобранное питание позволяло за короткий срок набрать жировую массу. Затем молодые женщины приводились на суд вождя, он решал, привлекательна ли она и способна ли к рождению здоровых и полноценных детей. Полные женщины и сейчас в почете на Таити – широкие бедра, заметные щеки и круглые лица привлекают мужчин.
В Южной Африке полнота – признак здоровья
В нескольких странах континента сформировано резко негативное отношение к худобе. В этом большую роль сыграла эпидемия ВИЧ, распространившееся в одно время среди населения. Одним из проявлений страшной болезни было резкое снижение массы тела. В итоге излишняя стройность стала символом неизлечимого заболевания, а мужчины стали подсознательно выбирать себе в спутницы жизни дам с пышными формами. Полнота воспринимается как отражение здоровья и благополучности.
В Южной Африке быть полной – значит быть здоровой./Фото: s019.radikal.ru
Самоа и Ямайка - чем больше вес, тем лучше
У туземцев Самоа, по мнению ученых, есть объективные причины быть «в теле». Исторически население часто страдало от голода, поэтому их организмы стали работать на то, чтобы победить систематическое недоедание – накапливать питательные вещества в жировые отложения. Потому женщина-толстушка – явление привычное, и привлекательность девушек оценивается исходя из параметров их фигур.http://navote.ru/?p=25152
Лишний вес - повод для гордости./Фото: profmedika.pl
На Ямайке есть даже некий эталон: идеальная женщина должна иметь вес в 2 раза превышающий норму по медицинским показаниям. Интересно, что по представлениям местных жителей худоба может быть лишь признаком бедности. В то время как пышные формы говорят о социальном благополучии, уравновешенном жизненном укладе и полной безопасности. Мужчины здесь стремятся заполучить самых симпатичных «пышек», а девушкам, стремящимся набрать килограммы недостающие до идеала, предлагаются консультации специалистов и целый спектр медицинских препаратов.
Фиджи, Кувейт, Тонга – полная женщина выступает символом богатства в доме
У жителей Фиджи вес начал стремительно расти, когда на остров стали поступать калорийные продукты питания. Но при этом люди не стремятся худеть, поскольку женщины с большими объемами талии и бедер считаются показателем хорошего достатка и отличного здоровья. В традициях заложено делиться пищей с нуждающимися, следовательно, упитанность говорит еще и о достатке.
Население Кувейта искренне верит в то, что полная женщина – это признак богатства в доме. Поэтому чем добротнее хозяйка дома, тем успешнее считается семья и сам глава семьи. Печально то, что при таком подходе к идеалам красоты больше половины женщин страдают от ожирения и сахарного диабета.
Под традиционными восточными одеждами чаще всего скрываются весьма пышные формы./Фото: wemeantwell.com
На острове Тонга ситуация весьма схожа. Здесь красота напрямую зависит от физических параметров – роста, объемов, веса. Чем крупнее женщина, тем более она желанна для представителей противоположного пола. За красотку с самыми внушительными формами мужчины готовы даже бороться. А генетическая предрасположенность к избыточной массе и жирная пища, являющая основой рациона, только дополняют сложившиеся стремление иметь пышные формы.
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