В каких странах пышные формы - идеал красоты, и на что идут женщины, чтобы набрать вес

Очаровательные толстушки Кати Гусевой

Понятия красоты в разных культурах в разные времена

Эталон женской красоты в Древнем Египте./Фото: i.pinimg.com

/Фото: artchive.ru В эпоху возрождения ценили пышные формы./Фото: artchive.ru

Мавритания, Науру, Таити - полнота как признак плодовитости и привлекательности

В Мавритании полнота в почете./Фото: s.zefirka.net

C раннего возраста девочек начинают усилено кормить./Фото: kimdodesign.com

В Южной Африке полнота – признак здоровья

В Южной Африке быть полной – значит быть здоровой./Фото: s019.radikal.ru

Самоа и Ямайка - чем больше вес, тем лучше

Лишний вес - повод для гордости./Фото: profmedika.pl

Фиджи, Кувейт, Тонга – полная женщина выступает символом богатства в доме

Под традиционными восточными одеждами чаще всего скрываются весьма пышные формы./Фото: wemeantwell.com