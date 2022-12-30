Что делать, если зимой мёрзнут ноги

Лайфхаки ниже будут очень актуальны, если вы живёте в городе, где температура зимой опускается до -35 и ниже. Даже во время морозов ноги не будут мёрзнуть!







Зимой обязательно замените обычные стельки на натуральные: войлочные или овечьи. Можно также купить в любом хозяйственном магазине так называемые «Мягкие стельки» с термозащитным слоем.







Чтобы ноги не мёрзли, в кожу стоит втереть немного барсучьего жира. Тогда даже в морозы они останутся тёплыми!







Если у вас сильно потеют ноги, то, конечно, на холоде они замёрзнут. Выход простой и гениальный: просто приклейте женскую прокладку на стельку! Она будет 2-3 дня впитывать лишнюю влагу, и ноги не замёрзнут! Потом прокладку нужно поменять на новую.







Наконец, если у вас стоят очень сильные холода, можно поступить следующим образом. Приобретите буквально 1 м фольгированной теплоизоляции. Выньте стельку из обуви, обведите и вырежьте.







В обувь сначала вставьте новую стельку из теплоизоляции, фольгированной стороной вниз, а сверху положите обычную стельку. Гарантировано: ногам длительное время будет тепло! Когда стелька сильно примнётся, её всегда можно поменять на новую — это недорого и практично.







Подробнее о том, как утеплить обувь зимой, смотрите в видео ниже:



