Лайфхаки ниже будут очень актуальны, если вы живёте в городе, где температура зимой опускается до -35 и ниже. Даже во время морозов ноги не будут мёрзнуть!
Зимой обязательно замените обычные стельки на натуральные: войлочные или овечьи. Можно также купить в любом хозяйственном магазине так называемые «Мягкие стельки» с термозащитным слоем.
Чтобы ноги не мёрзли, в кожу стоит втереть немного барсучьего жира. Тогда даже в морозы они останутся тёплыми!
Если у вас сильно потеют ноги, то, конечно, на холоде они замёрзнут. Выход простой и гениальный: просто приклейте женскую прокладку на стельку! Она будет 2-3 дня впитывать лишнюю влагу, и ноги не замёрзнут! Потом прокладку нужно поменять на новую.
Наконец, если у вас стоят очень сильные холода, можно поступить следующим образом. Приобретите буквально 1 м фольгированной теплоизоляции. Выньте стельку из обуви, обведите и вырежьте.
В обувь сначала вставьте новую стельку из теплоизоляции, фольгированной стороной вниз, а сверху положите обычную стельку. Гарантировано: ногам длительное время будет тепло! Когда стелька сильно примнётся, её всегда можно поменять на новую — это недорого и практично.
Подробнее о том, как утеплить обувь зимой, смотрите в видео ниже:
Что делать, если зимой мёрзнут ноги
Лайфхаки ниже будут очень актуальны, если вы живёте в городе, где температура зимой опускается до -35 и ниже. Даже во время морозов ноги не будут мёрзнуть!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии