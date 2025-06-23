Распространенные мифы о Великой Отечественной войне

Ложь о Великой Отечественной войне стала так распространена, что многие уже принимают ее за правду. 7 основных мифов о том непростом для нашей страны времени поспешили развеять уважаемые ученые — историю своего народа принято знать.



В первую очередь нужно признать, что СССР столкнулся не только с Третьим Рейхом и его союзниками.

Фактически, Красная Армия вышла грудью против объединенной мощи всей Европы. Одна только Франция обеспечила растущие аппетиты Германии несколькими тысячами танков, самолетов и паровозов. И это уже не говоря о финансовых вливаниях. Да, Советский Союз тоже поддерживался союзниками. Поставки по ленд-лизу были очень важны, но они составили всего 4% от всей произведенной в стране техники . Капля в море. Да и стране победившего коммунизма нельзя было положится на западных союзников в полной мере. История о дружеских отношениях всего лишь миф — тот же Черчилль в апреле 1945 года предложил план операции «Немыслимое», в рамках которой всем странам европейской коалиции предлагалось одним ударом покончить с большевиками.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!